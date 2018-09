Video di Marco D’Amore in Stanotte a Pompei al fianco di Alberto Angela per il racconto

Video Inter-Parma 0-1 - gli highligts della partita. Incredibile gol di Di Marco allo scadere! : L’Inter ha clamorosamente perso in casa contro il Parma nell’anticipo della quarta giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri sono crollati a San Siro per 1-0, a decidere la partita è stato un Incredibile gol di Di Marco che ha piazzato la bomba dalla distanza proprio allo scadere. Impresa degli emiliani e nuovo tonfo degli uomini di Spalletti che in quattro partite hanno raccolto appena quattro punti… Di seguito il VIDEO ...

Inter-Parma - che gol dell’ex Dimarco : una bomba alla Roberto Carlos [Video] : Dimarco ha siglato il gol dell’ex che sta decidendo Inter-Parma quando mancano pochi minuti al termine della gara Inter-Parma, il gol dell’ex Dimarco sta decidendo la gara di San Siro quando mancano solo 10 minuti alla fine. I nerazzurri hanno cercato la vittoria riversandosi in avanti e prendendo qualche ripartenza di troppo. Durante una di queste avanzate del Parma, Federico Dimarco ha trovato un gol pazzesco col suo mancino, ...

Inter-Parma - i nerazzurri protestano per un rigore non assegnato : mani di Dimarco? [Video] : Inter-Parma, sul punteggio di 0-0, ha visto andare in scena un caso da moviola, mani di Dimarco sulla linea di porta non rilevato L’Inter ha protestato veementemente per un calcio di rigore non concesso contro il Parma per un mani presunto di Dimarco, ex di turo dell’incontro. Il calciatore parmigiano sembra toccare con il gomito il pallone, ma le immagini non sono chiarissime, il Var ha deciso di non concedere il penalty. Ecco ...

Sbk – Melandri esilarante a Portimao : Marco cerca un talento… sui tacchi per il 2019 [Video] : Melandri adesso ci ride su: il pilota italiano di Superbike a caccia di un lavoro per il suo futuro Passato il momento difficile e le tensioni con Ducati per la decisione di sostituirlo nella prossima stagione con Alvaro Bautista, Marco Melandri adesso è pronto per ridere, scherzare e ironizzare un po’ sulla sua situazione. Il pilota italiano di Sbk è stato ‘scaricato’ dal suo attuale team, dunque, non sa quale e dove ...

MotoGp - ospite speciale per Valentino Rossi prima del Gp di Misano : nel box spunta Marco Materazzi [FOTO E Video] : prima dell’inizio del Gp di Misano si è presentato Marco Materazzi nel box di Valentino Rossi, scattando una foto con il Dottore Una visita gradita per Valentino Rossi prima del Gp di Misano, il pilota della Yamaha ha incontrato nel proprio box Marco Materazzi, campione del mondo con la Nazionale italiane nel 2006. Tra i due esiste un rapporto di amicizia, vista anche la passione del pilota pesarese per l’Inter. Materazzi e ...

Soleil Sorge e Marco Cartasegna si sono lasciati : la conferma (Video) : La storia tra Soleil Sorge e Marco Cartasegna è giunta al capolinea, la notizia è stata ufficializzata dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che dopo poco meno di un anno mette la parola fine ad una relazione che ha vissuto un'estate turbolenta.La coppia discussa durante la permanenza di Luca Onestini (ex della Sorge) all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha dato segnali di cedimento già poco tempo fa. Si era parlato di una ...

Marco Mazzocchi a Blogo : "Tensioni con il direttore Romagnoli - per questo sono andato via da Rai Sport" (Video) : "In questo momento la sfida dirigenziale mi affascina molto e non vivo il fatto di perdere la fama del video come un problema, anzi non me ne frega niente. Farò il vicedirettore seriamente senza pensare all’eventuale ritorno in televisione, che francamente non mi interessa proprio". Così parlava a giugno 2016 Marco Mazzocchi ai microfoni di Blogo, pochi giorni dopo la sua nomina a vice direttore di Rai Sport. A poco più di due anni di ...

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez/ Foto e Video : l'arrivo della sposa con papà Marco : Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez 1° settembre 2018: tutto pronto a Noto per le nozze più attese dell'anno. Ospiti, location, orario, menù, abiti e damigelle.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:56:00 GMT)

Tre mesi al nuovo album di Marco Mengoni - spunta il Video teaser dalle Saline di Trapani : Il nuovo album di Marco Mengoni sta per arrivare. Come promesso dall'artista, è arrivato il video teaser che anticipa le sonorità del disco girato presso le Saline di Trapani, così come aveva anticipato nella giornata precedente con un eloquente a domani! che aveva già fatto impazzire i fan. Nella breve clip che va ad anticipare il disco, compare Marco Mengoni immerso nelle bellezze delle Saline di Trapani, quelle che ha scelto per dare un ...

Marco Mengoni ha postato un nuovo (misterioso) Video teaser : WOW The post Marco Mengoni ha postato un nuovo (misterioso) video teaser appeared first on News Mtv Italia.