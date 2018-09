' Vi spiego come ho trasformato quello che tutti considerano una sfiga in un dono' | Nadia

ESCLUSIVO : 'Vi spiego come il M5S è diventato lo zimbello di noi hacker italiani' : Si tratta di una pratica talmente diffusa e utile, nel mondo dell'informatica, che anche compagnie enormi come Google o Facebook , che hanno personale interno per quanto riguarda la security, hanno ...

Vi spiego in breve come vivacchia l'economia internazionale : Lo stesso Powell nel discorso tenuto alla Conferenza annuale di Jackson Hole ha mostrato un atteggiamento cauto, affermando di non vedere segnali di surriscaldamento dell'economia all'orizzonte. Lo ...

Vi spiego come l'Europa ha tutelato le banche tedesche e ha azzoppato quelle italiane : Pubblichiamo la traduzione dell'articolo di Vladimiro Giacché sulla crisi bancaria italiana uscito sul sito dell' Institute for New Economic Thinking, La tesi è che la crisi bancaria italiana sia il ...