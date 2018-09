Verissimo | Lory Del Santo | ‘Loren soffriva di anedonia | per questo si è tolto la vita’

LORY DEL SANTO "MIO FIGLIO SI È TOLTO LA VITA"/ Piange a Verissimo : "Distrutto da una patologia terribile" : LORY Del SANTO, l'artista è stata colpita in estate da una bruttissima tragedia familiare che dovrebbe allontanarla definitivamente dal Grande Fratello Vip 2018. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:00:00 GMT)

A Verissimo la tragedia di Lory Del Santo : “Mio figlio Loren si è tolto la vita” : Anticipazioni Verissimo di sabato 22 settembre: Lory del Santo racconta per la prima volta a Silvia Toffanin della morte del figlio Loren A circa un mese dalla scomparsa, Lory Del Santo ha deciso di parlare per la prima volta della morte del figlio Loren in tv. La showgirl e attrice italiana ha deciso di farlo nel salotto televisivo di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. Lory del Santo a Verissimo: “mio figlio si è tolto ...

Lory Del Santo a Verissimo : “Mio figlio Loren si è tolto la vita. Parlo per ritrovare la forza - per essere forte” : “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”. Queste le parole con cui si apre il drammatico racconto di Lory del Santo, ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 a Verissimo. Lory parla per la prima volta della morte del figlio, avvenuta circa un mese fa: “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente ...

