Vela – 151 Miglia Trofeo Cetilar | presentata la 10ª edizione

(Di sabato 22 settembre 2018)la decimadella 151Il Salone Nautico di Genova ha ospitato oggi a mezzogiorno la presentazione della decimadella 151, la “regata dei record” che prenderà il via il 30 maggio 2019 sulla rotta Livorno/Marina di Pisa/Giraglia/Formiche di Grosseto/Punta Ala. Davvero tante e qualificate le presenze al Teatro del Mare, tra amici della regata, addetti ai lavori ed esponenti della stampa, che hanno accompagnato i primi bordi di questa attesissima, decimadella 151, un evento che promette di battere i già significativi record di partecipazione e gradimento che ne caratterizzano la breve quanto intensa storia. Non è un caso che il claim di quest’anno sia, appunto, #151da10, come le edizioni e come il voto simbolico – concretizzatosi negli anni in una presenza massiccia e costante di ...