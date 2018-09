VAR e Sampdoria smascherano l’Inter | Brozovic evita la figuraccia | espulso Spalletti | ma

Sampdoria-Inter 0-1 - torna la VAR ed è protagonista : tre gol annullati - poi Brozovic al 94’ : Nel primo tempo Nainggolan a segno, ma la Var ferma per un offside di Icardi; nella ripresa stessa sorte per Asamoah da un lato e Defrel dall’altro. Un palo per Candreva

Moviola VAR/ Serie A - arbitro Marco Guida : annullato gol a Nainggolan in Sampdoria-Inter : Moviola Var Serie A, arbitro Marco Guida: annullato gol a Nainggolan in Sampdoria-Inter. Le ultime notizie sulla decisione del direttore di gara: individuato fuorigioco(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:59:00 GMT)

Calciomercato Sampdoria - Saponara : «Che bello ritroVARe Giampaolo» : GENOVA - Riccardo Saponara scalda i motori. Si vuole prendere un ruolo da protagonista nell'undici della Sampdoria , dove ritrova Marco Giampaolo , suo allenatore ai tempi dell'Empoli. Così il ...

Sampdoria - virata su Destro : può arriVARe in prestito : La Sampdoria vira decisa su Mattia Destro. È l'attaccante del Bologna il grande obiettivo di Sabatini in queste ultime ore di mercato: può arrivare in prestito con diritto di riscatto, a cifre non ...

Sampdoria - il tanto atteso terzino potrebbe arriVARe dalla Germania : Sampdoria all’assalto per Max, terzino sinistro dell’Augsburg che piace al ds Sabatini ed al fido Osti: le ultime dal mercato Philipp Max potrebbe essere l’acquisto per la corsia di sinistra della Sampdoria dopo l’addio di Strinic finito al Milan. Il club è alla ricerca di un esterno ed avrebbe individuato nel tedesco l’uomo giusto per Giampaolo. Secondo quanto riferito da ‘Kicker’, i blucerchiati ...

Sampdoria - il sostituto di Torreira può arriVARe dal Sassuolo : La Gazzetta dello Sport rivela che la Samp ha riallacciato i contatti con M'Bia e valuta il profilo di Sensi del Sassuolo .

Sampdoria - TaVARes : “spero di vincere” : “La Sampdoria e’ un grande club, una nuova tappa della mia vita. Ringrazio il presidente e tutta la societa’ per l’opportunita’ che mi stanno dando: qui Toninho Cerezo e’ stato un campione, spero di poterlo diventare anch’io”. Così Junior Tavares, esterno sinistro brasiliano che la Samp ha prelevato dal San Paolo. “I tifosi mi chiedono dei tatuaggi: ne ho diversi, ma il piu’ ...

Sampdoria - la carica di Defrel : “sono incazzato per come è andata l’anno scorso - voglio arriVARe in doppia cifra” : Il nuovo giocatore della Sampdoria ha parlato delle difficoltà incontrate alla Roma e dei progetti per questa sua nuova avventura in blucerchiato “È stato difficile l’anno scorso per me, non voglio cercare alibi, sono un po’ incazzato e voglio tornare ad essere come quello di prima“. Gregoire Defrel cerca riscatto alla Sampdoria, dopo la travagliata stagione alla Roma. “Da Eusebio Di Francesco ho imparato ...

Sampdoria - la 'prima volta' di TaVARes in allenamento : Ponte di Legno - allenamento 'per reparti', questa mattina a Temù per la Sampdoria: il tecnico blucerchiato Giampaolo prima si è dedicato a un lavoro sui movimenti della linea difensiva, cui ha ...

Sampdoria - preso TaVARes dal San Paolo : La Sampdoria ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’arrivo dal San Paolo del difensore Tavares. Il 21enne brasiliano è stato acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione. (AdnKronos)L'articolo Sampdoria, preso Tavares dal San Paolo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Sampdoria - si lavora per troVARe il sostituto di Zapate : gli ultimi aggiornamenti : Il club blucerchiato è al lavoro per regalare a Giampaolo il sostituto di Zapata, l’obiettivo è quello di arrivare a Defrel Partito Zapata con destinazione Atalanta, la Sampdoria lavora per individuarne il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Gregoire Defrel, attaccante che non ha trovato spazio alla Roma. Il club del presidente Ferrero conta di arrivare al giocatore francese, provando a convincere i giallorossi a ...

Sampdoria - preso TaVARes dal San Paolo : La Sampdoria ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’arrivo dal San Paolo del difensore Tavares. Il 21enne brasiliano è stato acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione. (AdnKronos)L'articolo Sampdoria, preso Tavares dal San Paolo sembra essere il primo su CalcioWeb.