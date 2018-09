Usa | più tempo per accusatrice Kavanaugh

Nato : segretario Stoltenberg a Heritage Foundation - Alleanza rende Usa più sicuri - potenti e prosperi : Secondo, la Nato aiuta a diffondere valori democratici che hanno avvantaggiato il mondo in generale. Terzo, gli alleati della Nato rendono più forte la potenza statunitense, con i due milioni di ...

Leggi razziali - a Pisa le università chiedono scUsa 80 anni dopo le espulsioni di prof e studenti : “Mai più obbedire” : “È troppo facile chiedere scusa” ha esordito il rettore dell’università di Pisa Paolo Mancarella. E’ stato suo il discorso a nome dell’intero accademico per chiedere scusa, a distanza di 80 anni, per l’espulsione di migliaia di ebrei (studenti e insegnanti) dagli atenei di tutto il Paese, per volere e per decreto del governo fascista di Benito Mussolini. “Noi oggi non dobbiamo obbedire mai più – ha ...

Alibaba - stop al piano per creare 1 milione di posti di lavoro in Usa : “Relazioni con Cina non più amichevoli” : La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti ha spinto il gruppo dell’e-commerce Alibaba a rivedere i piani per la creazione di circa 1 milione di posti di lavoro negli Usa nel corso dei prossimi 5 anni. Lo ha spiegato il fondatore e presidente del portale, Jack Ma, che ha parlato di “una promessa fatta” a Donald Trump “nel 2017, quando c’erano rapporti amichevoli tra i due Paesi e relazioni commerciali razionali. Queste ...

NPD : Nintendo Switch è ancora una volta la console più venduta negli Usa : La società NPD ha annunciato i dati di vendita relativi al mese di agosto, attraverso l'analista Mat Piscatella, che ha pubblicato un video con tutti i risultati.Come al solito, le stime dell'NPD tengono traccia delle vendite negli Stati Uniti e, sul fronte hardware, vediamo che Nintendo Switch continua ad essere la console più venduta.Switch è risultata la piattaforma più venduta in termini di unità vendute, mentre PS4 ha registrato incassi ...

Draghi : banche europee più deboli di quelle Usa : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Bloomberg European Capital Markets Forum di Milano ha ribadito i tre pilastri della strategia economica del governo Conte e cioè investimenti pubblici, lotta alla povertà e ...

Emmy 2018 - i premi della tv Usa : Game of Thrones è la miglior serie drama. The Marvelous Mrs. Maisel la serie più premiata : Tre ore precise di diretta per premiare il meglio, almeno secondo l'Academy, della Tv USA e non sono mancate le sorprese. In particolare per il premio come miglior serie tv drama vinto da Game of Thrones che ha superato The Crown, The Americans e The Handmaid's Tale. La serie HULU non porta a casa alcun premio, con Elisabeth Moss che perde il confronto con Claire Foy per l'ultima volta regina Elisabetta.Prevedibile trionfo per The ...

Ammortizzatori sociali - allarme sindacati : “In scadenza per migliaia di lavoratori e non più rinnovabili a caUsa del Jobs Act” : Ammortizzatori sociali in scadenza e non più rinnovabili a causa delle limitazioni imposte dal Jobs Act. Così dal 24 settembre sono migliaia i lavoratori a rischio licenziamento, poiché sono ancora in corso le ristrutturazioni societarie. È l’allarme lanciato dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che per lunedì prossimo hanno convocato un presidio unitario dei metalmeccanici al ministro dello Sviluppo Economico per chiedere risposte ...

Napoli - la frecciata di Maksimovic a Sarri : 'Ancelotti Usa più giocatori' : 'Con Ancelotti abbiamo fatto un buon lavoro. Non si può vedere tutto in due mesi però stiamo cominciando piano piano a mettere le cose a posto'. Così il difensore...

Fabrizio Corona coinvolto in una rissa si scUsa : “Non succederà più - ho demoni dentro che tengo nascosti” : Fabrizio Corona ha pubblicato un video su Instagram all’indomani di una rissa con un imprenditore, fuori da un ristorante a Milano, che lo vedrebbe coinvolto. Secondo Dagospia, che ha ricostruito l’accaduto, l’imprenditore avrebbe offeso la ex moglie di Corona, Nina Moric, e il figlio Carlos. “Non succederà più” ha detto l’ex agente dei vip, “dentro ho ancora dei demoni che tengo nascosti ma che ogni ...

Uragano Mangkhut - Filippine in ginocchio : è il tifone più potente del mondo e ha caUsato 28 morti : Ventotto persone sono morte a causa delle frane provocate dalle violentissime piogge: il tifone ora viaggia a 150 chilometri orari verso la Cina.Continua a leggere

La Russia è stata inclUsa tra i paesi con il più alto livello di sviluppo - : La Russia è stata inclusa nel gruppo di paesi con il più alto livello di sviluppo umano. Questo è riportato nel rapporto del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite , UNDP, . La presentazione del ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : vittorie per Canada - Polonia e Giappone - Australia-Usa al tie-break - più Italia-Belgio : CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (giovedì 13 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Si incomincia alle ...

Usa : le intense piogge e i potenti venti di Florence raggiungono la Carolina del Nord - l’uragano è sempre più vicino alla costa [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...