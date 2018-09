Usa | giovane entra indisturbato nella cabina di pilotaggio di un aereo di linea

Usa - squalo uccide giovane al largo di Cape Cod : non accadeva da oltre 80 anni : Un giovane di ventisei anni è stato attaccato e ucciso da uno squalo al largo di Cape Cod, nello stato americano del Massachussets. Non accadeva nella zona da oltre 80 anni. La vittima è Arthur Medici, un ragazzo originario di Revere, un sobborgo di Boston: stava nuotando con un amico quando è spuntata la pinna.Continua a leggere

Usa - squalo attacca e uccide giovane surfer al largo di Cape Cod : non accadeva da 80 anni : Un testimone che ha assistito alla scena ha riferito che il giovane era in mare con un amico, quando lo ha visto calciare qualcosa dietro di lui e la pinna dell'animale emergere dall'acqua. "Mi sono ...

Albano e Cristel Carrisi a Verissimo. Emozioni e lacrime. La giovane ha lasciato il mondo della musica a caUsa degli haters e fa il tifo per Aurora Ramazzotti : La figlia di Albano e Romina, Cristel Carrisi a Verissimo: le parole su Aurora Ramazzotti A due anni dall’ultima esperienza in Rai come conduttrice, Cristel Carrisi è tornata in tv. La figlia di Albano e Romina è stata ospite della prima puntata di Verissimo. Con lei pure il padre cantante, felice di essere diventato nonno. Negli ultimi due anni Cristel si è infatti sposata con il fidanzato storico Davor Luksic ed è diventata mamma del piccolo ...

Gérard Depardieu accUsato di violenza sessuale da una giovane attrice : La procura di Parigi ha avviato un'indagine preliminare per 'stupro e violenza sessuale' nei confronti dell'attore Gérard Depardieu. Lo rendono noto i media francesi che fanno menzione di una denuncia ...

Calabria - giovane muore in ospedale a caUsa di un sinistro : In Calabria si continua a morire sulle strade [VIDEO]. Nella notte di ieri 27 agosto, infatti, un giovane ragazzo di soli 30 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, e dopo diverse ore di agonia è purtroppo deceduto. Il giovane dopo il sinistro si era recato nella sua abitazione da solo, purtroppo però le sue condizioni di salute si sono man mano aggravate e per questo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato ...

Asia Argento squalificata come giudice di Xfactor per l’accUsa di violenza sessuale nei confronti del giovane Jimmy Bennett : Sky è pronta ad allontanare Asia Argento dal tavolo dei giudici di X Factor. Il caso sollevato dal New York Times, secondo cui la figlia di Dario Argento si sarebbe accordata per pagare 380mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore e musicista rock che sostiene di essere stato sessualmente aggredito in una camera d’albergo in California quando aveva appena 17 anni, rischia di cancellare la sua presenza nel talent musicale. “Se quanto ...

Nyt : Asia argento paga giovane che la accUsa di violenza sessuale : L'attrice avrebbe acconsentito a pagare una somma di 380mila dollari ad un giovane attore americano molestato in una stanza d'albergo in California nel 2013, quando lui aveva 17 anni - E' stata una ...

Asia Argento sotto accUsa : avrebbe risarcito un giovane attore per averlo molestato sessualmente : Jimmy Bennet e Asia Argento Un altro fattaccio riguardo a una violenza sessuale riporta sotto i riflettori Asia Argento. Questa volta, però, l’attrice non è vittima, come quando accusò il produttore Harvey Weinstein, ma carnefice. Come riporta il New York Times, la nuova giudice di X Factor pare abbia risarcito il giovane attore Jimmy Bennett con 380.000 dollari evitando così il tribunale. Lui, oggi 22enne, la accusò di averlo aggredito ...

Nyt : Asia Argento pagò il giovane che la accUsava di molestie per non essere denunciata : Asia Argento, tra le più importanti attiviste del movimento #MeToo contro le molestie sessuali, si sarebbe recentemente accordata per risarcire un giovane attore che la denunciò per averlo aggredito sessualmente quando lui aveva 17 anni e lei 37. Lo riporta il New York Times. ...

«Asia Argento ha pagato un giovane attore che l’aveva accUsata di molestie» : Asia Argento, tra le prime accusatrici di Harvey Weinstein e leader del movimento anti-violenze Me Too, avrebbe pagato un giovane attore e musicista americano – Jimmy Bennett – che l’aveva accusata di violenza sessuale. La rivelazione arriva dal New York Times, che in forma anonima ha ricevuto i documenti legali che testimoniano l’accordo raggiunto tra i due lo scorso aprile. Nelle carte consegnate al quotidiano newyorchese, Bennett racconta di ...

Nyt : "Asia Argento ha pagato giovane che l'accUsava di molestie" : Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense l'attrice avrebbe versato 380.000 dollari a Jimmy Bennett, attore e...

Molestie : Nyt - Asia Argento ha pagato giovane che l'accUsava : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nyt : Asia Argento risarcisce giovane attore che l'accUsa di molestie | : Secondo il quotidiano, che riferisce di essere in possesso di documenti autentici, l'esponente del movimento #MeToo ha versato 380mila euro a Jimmy Bennett. L'attore, oggi 22enne, ha detto di essere ...

Nyt : Asia Argento risarcisce giovane che l'accUsa di molestie sessuali - : Secondo il quotidiano, che riferisce di essere in possesso di documenti autentici, l'esponente del movimento #MeToo ha versato 380mila euro a Jimmy Bennett. L'attore, oggi 22enne, ha detto di essere ...