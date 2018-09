Uragano Florence | l’emergenza non ha fine | almeno 43 vittime | nuove evacuazioni | 55 000

Raffica di tempeste su Regno Unito e Irlanda : i resti dell’Uragano Florence portano ancora pioggia e forti venti nel weekend [MAPPE] : 1/10 ...

Uragano Florence - Trump : “Incredibile lavoro” : “Sono appena tornato dai grandi stati della Carolina del Nord e del Sud dove è stato fatto un incredibile lavoro nella lotta, ancora in corso, contro l’Uragano Florence. Incredibile talento e spirito“: lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump al rientro dalle zone colpite dal ciclone, che ha provocato la morte di 35 persone. L'articolo Uragano Florence, Trump: “Incredibile lavoro” sembra essere il primo ...

Usa - Uragano Florence : Michael Jordan dona 2 milioni per aiutare le regioni colpite : Il leggendario ex giocatore di basket Michael Jordan donerà due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “Florence”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di Jordan, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa americana e l’altro ad una fondazione per le vittime dell’uragano. Considerato da molti come il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, Jordan è cresciuto a ...

Uragano Florence : Trump atteso in Carolina del Nord : Il presidente Donald Trump si recherà oggi in Carolina del Nord, per visitare le aree colpite dall’Uragano Florence. Il tycoon dovrebbe arrivare al Marine Corps Air Station Cherry Point di Havelock intorno alle 10:30 ora locale e il suo ritorno a Washington è previsto alle 18:15, secondo il programma diffuso dalla Casa Bianca. Oltre 15mila persone sono ospitate in rifugi d’emergenza e oltre 200mila famiglie sono senza elettricità, ...

Basket - Michael Jordan campione di solidarietà : maxi-donazione per le regioni colpite dall’Uragano Florence : Michael Jordan campione dentro e fuori dal campo, l’ex stella dei Bulls ha donato due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “Florence” Il leggendario ex giocatore di Basket Michael Jordan donerà due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “Florence”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di Jordan, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa ...

Uragano Florence - il bilancio sale a 35 vittime : ancora alluvioni in Carolina del Nord - primi effetti anche sul Nord-Est USA [GALLERY] : 1/11 ...

Uragano Florence - ora si scatenano i tornado : case distrutte e veicoli ribaltati in Virginia e Nord Carolina - caduti 916mm di pioggia [GALLERY] : 1/24 ...

Uragano Florence - 32 morti : un “enorme disastro - una tempesta epica” che durerà ancora per giorni : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell’Uragano Florence, declassato a tempesta tropicale, che si è abbattuto sulla Carolina del Nord e del Sud: le forze dell’ordine hanno reso noto che la 32ª vittima è morta per un tornado originatosi in Virginia, a Richmond, a seguito del passaggio delle tempesta che continua a spostarsi verso Nord provocando allagamenti e inondazioni. Wilmington, 118mila abitanti, nello stato della ...

Uragano Florence - la Guarda Costiera salva 14 cani : La Guardia Costiera americana è impegnata nelle operazioni di recupero necessarie dopo che l 'Uragano Florence ha colpito la costa est degli Stati Uniti. Molti gli interventi e le squadre di soccorso ...

Uragano Florence : volontari eroi salvano 6 cani che stavano per annegare chiusi in gabbia : I cani erano stati abbandonati dai proprietari, fuggiti dalla loro casa pochi giorni prima dell'arrivo dell'Uragano.Continua a leggere

Uragano Florence - allerta alluvioni e tornado negli USA : le inondazioni potrebbero durare per settimane [GALLERY] : 1/26 ...

USA - l'Uragano Florence provoca 18 morti : ...

Uragano Florence : si aggrava il bilancio delle vittime - tra inondazioni e rischio inquinamento : 1/45 AFP/LaPresse ...

Uragano Florence - sale a 14 il numero delle vittime negli USA : Un 23enne e’ annegato dopo un incidente stradale a bordo del suo pickup in South Carolina, portando a 14 il numero delle vittime di Florence, l’Uragano declassato a depressione tropicale. La vittima si chiamava Michael Dalton Prince, riferisce l’Abc. sale cosi’ a 4 il numero delle vittime in South Carolina, mentre altre 10 si registrano in North Carolina, dove agli automobilisti in transito dalla Virginia e’ stato ...