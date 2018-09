Una giornata per i rinoceronti

Juventus - Cristiano Ronaldo : si va verso Una giornata di stop : TORINO - La decisione verrà presa giovedì 27, con comunicazione prevista per il giorno successivo. Allo stato delle cose si profila una sola giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo , conseguenza ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : nessUna medaglia azzurra nella terza giornata. Marco Cima si ferma ai quarti nella sciabola : Non arrivano medaglie per l’Italia nella terza giornata di gare degli Europei di Scherma paralimpica di Terni. Oggi nessuno azzurro è riuscito a salire sul podio e l’unico che ci è andato vicino è stato Marco Cima, eliminato ai quarti nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla sciabola maschile categoria B dove Marco Cima, dopo aver conquistato il titolo nel fioretto, non riesce a ripetersi in questa arma ...

Serie A : squalificati e infortUnati della 5a giornata : Serie A, 5a giornata: ecco squalificati e infortunati. Sassuolo-Empoli Sassuolo infortunati: Peluso (problema fisico) squalificati: Nessuno Empoli infortunati: Rodriguez A (problema fisico), Antonelli (lesione muscolare, fuori fino a metà novembre), Pasqual (problema all’occhio, in dubbio) squalificati: Nessuno Parma-Cagliari Parma infortunati: Dezi (lombalgia, ipotesi rientro metà ottobre); Biabiany (problema fisico, rientro metà ...

Asta 5G : ancora Una giornata di rilanci. Offerte a 3 - 8 miliardi : Le Offerte per l'Asta sulle frequenze per il 5G hanno superato i 3,8 miliardi di euro . Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico , MISE , al termine della la quinta giornata della fase dei ...

Una giornata alla Marina di Alassio per gli studenti dell'Istituto Baruffi di Ceva : ... dopo aver salutato il Luogotenente Roberto Lufrano, comandante della Capitaneria alassina, e la consigliera incaricata allo Sport, Roberta Zucchinetti saranno impegnai in gare di beach volley, ...

7 ottobre : Fiabe nella Rocca " Una giornata Fantastica alla Rocca di Lonato del Garda - Brescia - : Per tutta la Giornata si susseguiranno spettacoli di magia, lezioni sui rapaci, lezioni di pozioni e erbologia, spettacoli itineranti, tornei con pluffe e bolidi e tornei di giochi da tavola. Per ...

Giornata Mondiale del Cuore : negli ospedali del Gruppo San Donato Una settimana di esami gratuiti : Il Gruppo ospedaliero San Donato (GSD) in prima linea per la prevenzione delle malattie cardiovascolari con la settimana del Cuore: dal 24 al 28 settembre negli ospedali GSD (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia, Bologna) e sabato 29 in Piazza XXV Aprile a Milano visite e esami gratuiti, informazioni, con cardiologi, nutrizionisti e diabetologi, per un totale di più di 500 prestazioni sanitarie offerte gratuitamente. La settimana del ...

Champions League - è Una giornata ottima per i club italiani : rimonta da sogno per l’Inter - risultato positivo per il Napoli : Si sono concluse le gare valide per la prima giornata della fase a giorni di Champions League, in campo due italiane che hanno regalato emozioni e colpi di scena ma anche importante indicazioni in vista del proseguo della competizione. In particolar modo clamorosa rimonta dell’Inter, dopo il vantaggio del Tottenham la sconfitta sembrava vicina per la squadra di Luciano Spalletti, poi la rimonta tutto cuore prima con il gran gol di ...

Rugby - slitta di Una settimana la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile : Lo spostamento è dovuto alla possibilità da parte della Nazionale Femminile di ospitare un ulteriore test match interNazionale nel corso della stagione 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato lo slittamento della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile dal 25 novembre al 2 dicembre, data quest’ultima inizialmente prevista come giornata di recupero. Restano, dunque, invariate le date ...

Mondiali Volley 2018 – Una giornata di riposo per Italia in vista della sfida con la Slovenia : Mondiale Maschile 2018: gli azzurri riposano, in attesa della Slovenia Nel Campionato Mondiale maschile 2018 va in scena oggi la penultima giornata di gare della prima fase. La nazionale Italiana di Gianlorenzo Blengini non scenderà in campo, ma guarderà con interesse la sfida di stasera tra l’Argentina e la Slovenia, quest’ultima avversaria di domani degli azzurri (ore 21.15 con diretta su RaiDue) nella partita conclusiva della pool ...

Serie B terza giornata Livorno – Crotone lunedì 17 ore 21 - 00 stadio Armando Picchi. Mister Giovanni Stroppa : sarà Una difficile partita contro un forte avversario : Probabili Formazioni: Livorno (3-5-2): Mazzoni, Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli, Fazzi, Luci, Valiani, Diamanti, Porcino, Kozak, Giannetti. All. Lucarelli Crotone (3-5-2):

Judo - Europei junior 2018 : gli azzurri non brillano nelle categorie pesanti - nessUna medaglia per l’Italia nella terza giornata a Sofia : giornata storta per l’Italia a Sofia, dove sono in corso gli Europei junior 2018 di Judo. Gli azzurri hanno ceduto tutti al primo turno nella terza giornata del torneo bulgaro, che nei giorni scorsi aveva arriso all’Italia con ben due medaglie d’oro grazie a Manuel Lombardo e Alice Bellandi e ben 4 medaglie di bronzo. Le categorie “pesanti”, tuttavia, non sono state propizie ai colori azzurri. E così Arianna Conti e Anna ...

Previsioni meteo - ancora Una giornata con diffusi temporali pomeridiani sull’Italia : i dettagli : Previsioni meteo – Per quanto sia presente un moderato campo di alta pressione sul Mediterraneo, in corrispondenza dei settori settentrionali e centrali del bacino e, a grosse linee, proprio in corrispondenza dell’Italia, l’alta pressione presenta delle debolezze. Un’alta pressione, quindi, meno possente che permette infiltrazioni di aria umida da Ovest sulle regioni settentrionali, poi le correnti moderatamente instabili piegano da ...

Rally Turchia 2018 : dopo Una prima giornata intensa Thierry Neuville sale in vetta con appena 3 decimi su Ogier : La prima giornata del Rally di Turchia 2018 regala subito colpi di scena e sorprese, grazie alla sua difficoltà. A chiudere al comando dopo i primi sei stage in programma è il leader della classifica generale, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) con appena 3 decimi di vantaggio sul suo rivale numero, il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) entrambi autori di una bella rimonta, dopo che nelle prime fasi avevano lasciato qualche secondo di ...