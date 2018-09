Un giorno in pretura | Puntata 22 settembre 2018 | In diretta

«Un giorno in Pretura» riparte con la stagione autunnale - : Festeggia quest'anno il suo trentennale Un giorno in pretura , lo storico programma di cronaca giudiziaria di Roberta Petrelluzzi che riparte con la serie autunnale sabato 22 settembre , sempre in seconda serata , 23.50, su Rai3 . Il primo processo di questa nuova edizione vede seduto ...

Mirco Alessi/ Delitto di via Fiume a Firenze : niente ergastolo per l'assassino perchè.. (Un giorno in pretura) : Mirco Alessi, il Delitto di via Fiume a Firenze: la legge ha davvero agito correttamente? L'assenza di premeditazione ha evitato l'ergastolo all'uomo. (Un giorno in pretura) (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:55:00 GMT)