Un figlio per Giorgio Panariello? Le parole del comico

Giorgio Panariello : "Forse ho perso l'attimo - non avrò mai un figlio. Ma l'idea di famiglia bussa alla porta dei miei sogni" : Comico per mestiere, non è la prima volta che Giorgio Panariello mostra un lato più introspettivo e sofferente. In un'intervista rilasciata al settimanale Vero, parla del suo rimpianto più grande: non avere un figlio. Panariello è zio premuroso di Martina e Matteo, figli degli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma una famiglia sua non l'ha mai creata, e ora teme sia troppo tardi.Forse lo percepisco ...

Loren Del Santo - come è morto il figlio di Lory?/ Ipotesi su "collasso cerebrale" : perché si è suicidato : Loren Del Santo, come è morto il figlio di Lory? Ipotesi su "collasso cerebrale": perché si è suicidato. Le ultime notizie sul 19enne: c'è mistero attorno al suo decesso(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 07:30:00 GMT)

Giorgio Panariello papà : “Forse ora è tardi per avere un figlio” : Giorgio Panariello mai stato papà: “Credo che sarei un buon padre, lo sento ma…” L’amatissimo attore comico Giorgio Panariello è adesso in tv perché componente della giuria del programma di grande successo di Rai Uno chiamato Tale e Quale Show e condotto da Carlo Conti, grande amico del comico, oltre che collega. Panariello siede al […] L'articolo Giorgio Panariello papà: “Forse ora è tardi per avere un ...

Loren Del Santo - chi è il padre?/ Lory custodisce il segreto : “Non lo rivelo per rispetto di mio figlio” : Loren Del Santo, chi è il padre misterioso? Lory non ha mai rivelato l'identità: “Suo figlio? Non volle prendersi le sue responsabilità”, una delle poche dichiarazioni in merito(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:30:00 GMT)

"È una vittoria per mio figlio". Corona esulta per l'assoluzione in appello : La Corte d'appello di Milano ha ridotto oggi la pena a carico di Fabrizio Corona a 6 mesi rispetto ai 12 mesi che erano stati stabiliti in primo grado. Corona, imputato per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 in parte in un controsoffitto dell'amica e collaboratrice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza in Austria. La Procura generale aveva chiesto per l'ex 're dei paparazzi' una condanna a 2 anni e 9 ...

Si è suicidato il figlio di Lory Del Santo - nuovo dramma per la showgirl di Verona : Una vita tanto movimentata quanto ricca di eventi drammatici quella di Lory Del Santo, la showgirl e attrice di Povegliano Veronese molto nota anche per le sue numerose comparse in programmi ...

Lory Del Santo al GF Vip 3 per superare la morte del figlio? : GF Vip 3: Lory Del Santo vuole superare il dolore per la morte del figlio La partecipazione di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3 è ancora in bilico. La tragedia che ha colpito la regista lo scorso agosto, con il suicidio del figlio Loren affetto da una patologia celebrale, ha spinto la Del Santo a vivere il suo dolore in privato. L’opinionista, che aveva firmato lo scorso luglio il contratto per entrare nel cast del reality, aveva ...

Lory Del Santo - la tragedia del figlio suicida e l'orrore senza vergogna : 'Squallida - per tornare Vip tu...' : Orrore senza fine per Lory Del Santo . Dopo aver confessato a Verissimo il suicidio del suo figlio 19enne Loren , afflitto da una malattia cerebrale, e l'intenzione di partecipare al Grande Fratello ...

X Factor 12 - Leo Gassman show nella terza puntata : emozioni per il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio : Un cognome pesante da portare sulle spalle, ma un talento tutto da scoprire. Leo Gassman emoziona sul palco della terza puntata delle audizioni di X Factor 12 che vedeva, come ospite, Tommaso Paradiso,...

Nina Moric e Corona - litigio per il figlio Carlos su Instagram : Fra Nina Moric e Fabrizio Corona è tornato il sereno, ma i litigi non mancano. L’ultimo è avvenuto in diretta su Instagram e vede coinvolto il figlio Carlos. I due ex coniugi sono tornati in buoni rapporti, riunendo la famiglia, dopo scontri e accuse che avevano portato la modella croata lontano dal figlio adolescente. Ora la situazione sembra cambiata, la coppia si è riappacificata, ma i litigi non mancano. Ad innervosire la Moric è ...

Juventus - in arrivo il terzo figlio per Bonucci e la moglie Martina : l'annuncio sui social : Questa mattina, i fans di Leonardo Bonucci hanno ricevuto una bellissima notizia. Infatti, il difensore della Juventus ha annunciato insieme alla moglie Martina che aspettano il loro terzo bambino o bambina. Questa è sicuramente una notizia molto bella e il terzogenito dei coniugi Bonucci andrà a fare compagnia ai piccoli Lorenzo e Matteo. Il numero 19 bianconero e la moglie hanno dato l'annuncio della lieta novella condividendo in contemporanea ...

Niccolò Patriarchi - figlio di un anno ucciso con 6 coltellate alla schiena/ “Michele gattonava per sfuggirgli” : Niccolò Patriarchi, figlio di un anno ucciso con 6 coltellate alla schiena. La compagna ricostruisce gli attimi della tragedia: “Michele gattonava per sfuggirgli”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:06:00 GMT)

Tutti pazzi per Leo Gassmann a X Factor 12 - il figlio di Alessandro alle Audizioni con Freedom (video) : Esordio trionfale per Leo Gassmann a X Factor 12: il figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio si è presentato alle Audizioni del talent show di Sky Uno suscitando grande entusiasmo nel pubblico e nella giuria. La sua performance è stata trasmessa nella puntata di giovedì 20 settembre, la terza di questa prima fase di Audizioni della nuova edizione del programma. figlio e nipote d'arte, cresciuto in una famiglia che certamente gli ha ...

X Factor 12 - Leonardo Gassman show nella terza puntata : emozioni per il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio : Un cognome pesante da portare sulle spalle, ma un talento tutto da scoprire. Leonardo Gassman emoziona sul palco della terza puntata delle audizioni di X Factor 12 che vedeva, come ospite, Tommaso ...