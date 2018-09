Ultimo concerto di Laura Pausini a Verona dopo l' ovazione per mamma Gianna | video

Maltempo Verona : temporale sull’Arena - Baglioni interrompe il concerto sull’Ultimo brano : Breve ma intenso temporale a Verona nella serata di ieri: la pioggia ha avuto ripercussioni sulla festa dei 50 anni di carriera di Claudio Baglioni all’Arena. Le precipitazioni si sono registrate sul finire del concerto, costringendo il cantautore a interrompere l’evento con una canzone d’anticipo. L'articolo Maltempo Verona: temporale sull’Arena, Baglioni interrompe il concerto sull’ultimo brano sembra essere il ...

DAVID CROSBY/ Il concerto di Milano : ruggito e poesia dell’Ultimo hippie : Due date italiane, cominciando da quella di due sere fa, per la leggenda della West Coast DAVID CROSBY, in magnifica forma nonostante i 77 anni. WALTER MUTO(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:12:00 GMT)DAVID CROSBY/ "Lighthouse": tra la West Coast e gli Snarky PuppyCROSBY & NASH/ Come se il tempo si fosse fermato

Biglietti e scaletta di Laura Pausini a Milano l’11 settembre - penUltimo concerto al Forum di Assago : Laura Pausini a Milano stasera, martedì 11 settembre, terrà il terzo dei concerti in programma al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito della sua tournée mondiale per Fatti Sentire. Il successo dell'ultimo disco di inediti pubblicato da Laura Pausini continua anche live: dopo i due eventi speciali al Circo Massimo di Roma a luglio, anteprime della tournée in tutto il mondo, la cantante di Solarolo ha fatto il suo debutto sul palco del ...

Alvaro Soler a Forte dei Marmi : info scaletta e prezzi di biglietti per l’Ultimo concerto in Italia : Alvaro Soler a Forte dei Marmi, in concerto a Villa Bertelli stasera. Domenica 12 agosto, Alvaro Soler a Forte dei Marmi (Lucca) si esibirà per l'ultimo dei quattro concerti estivi in programma nella penisola per il 2018. Dopo i live che ha tenuto a Marostica, Melilli e Valmontone nelle scorse settimane, Alvaro Soler approda a Forte dei Marmi per l'ultimo evento live dell'estate in Italia. Il concerto si terrà a Villa Bertelli, in Via ...

Livorno - muore mentre assiste al concerto della figlia/ Martina Salsedo : “Era lì per farmi l'Ultimo regalo” : Livorno, muore mentre assiste al concerto della figlia. Tragedia durante l'esibizione di Martina Salsedo: “Era lì per farmi l'ultimo regalo, ma io non lo sapevo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Taylor Swift : bloccata e sospesa in aria durante il suo Ultimo concerto : Ma recupera come una vera professionista The post Taylor Swift: bloccata e sospesa in aria durante il suo ultimo concerto appeared first on News Mtv Italia.