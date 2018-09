Twin Mirror è più maturo e oscuro di Life Is Strange

Delusione Twin Peaks agli Emmy - David Lynch a mani vuote battuto da Ryan Murphy e Black Mirror : Non è bastata la grande campagna pubblicitaria di Showtime: Twin Peaks agli Emmy esce sconfitto. La serie cult di David Lynch è tornata sul piccolo schermo lo scorso anno, dopo venticinque anni dal film prequel Fuoco Cammina con Me. Twin Peaks agli Emmy era candidato in due categorie, miglior regia e miglior sceneggiatura. La competizione era alta, dato che la seconda stagione di American Crime Story è stata acclamata da pubblico e critica, ...

In Twin Mirror ci saranno elementi di esplorazione e storie secondarie : Dontnod Entertainment ha annunciato il suo Twin Mirror non troppo tempo fa, un titolo che si presenta come un'avventura episodica ambientata nella città di Basswood, che sembra perfetta per il tipo di storia surreale e di storytelling che il gioco vuole proporre.In un'intervista con WCCFTech, il narrative producer Hélène Henry e lo scrittore Matthew Ritter hanno parlato di come i giocatori saranno in grado di esplorare la città durante ...

Twin Mirror : disponibile un nuovo Dev Diary su ambientazione e città : Bandai Namco Entertainment ha svelato nuove informazioni su Twin Mirror, pubblicando un nuovo video "dev Diary" incentrato sull'ambientazione, ed il quale fa anche da sfondo al trailer psicologico e su come la città del protagonista giochi un ruolo importante nella storia.Riportiamo di seguito il trailer sottotitolato in italiano.Il primo episodio di Twin Mirror, Lost On Arrival, sarà disponibile a inizio 2019 su Playstation 4, Xbox One e ...

Dontnod non esclude una versione Switch di Twin Mirror : Dontnod Entertainment sta lavorando al suo Twin Mirror, che sarà pubblicato da Bandai Namco. Per il momento, il gioco è stato annunciato solo per PS4, Xbox One e PC, ma i giocatori si stanno chiedendo se il titolo arriverà mai anche su Nintendo Switch.Alla Gamescom 2018, Dualshockers ha parlato con il produttore senior Fabrice Cambounet, il produttore associato Hélène Henry e lo sceneggiatore Matthew Ritter, ai quali è stato chiesto se esiste ...

Gamescom 2018 : Twin Mirror - anteprima : Colonia - Se dovessimo nominare una delle stelle 'emergenti' dell'industry dei videogiochi, la nostra mente andrebbe sicuramente ai ragazzi di Dontnod Entertainment, uno degli studios che è riuscito a conquistare la fama grazie al proprio talento. Dopo l'esordio nel 2013 con Remember Me e il successo su larga scala di Life is Strange, lo studio francese non si è più fermato, cercando da una parte di stringere collaborazioni di prestigio e ...

Gamescom 2018 : Twin Mirror in azione in 10 minuti di video gameplay : Nel corso della Gamescom 2018, tra i giochi protagonisti, bisogna segnalare Twin Mirror, ovvero il nuovo progetto targato Dontnod, gli autori dell'apprezzatissimo Life Is Strange.Abbiamo già dato un'occhiata al titolo grazie al reveal trailer della Gamescom e abbiamo scoperto alcune delle caratteristiche principali del gioco.Ora, un video di 10 minuti pubblicato da IGN, ci fornisce uno sguardo più approfondito al gameplay.Read more…

Gamescom 2018 : svelate due delle principali meccaniche di gameplay di Twin Mirror : Bandai Namco Entertainment Europe svela due delle nuove caratteristiche principali di gioco per il nuovo thriller psicologico Twin Mirror - il Palazzo dalla Mente, e il Doppio. L'avventura narrativa sarà un gioco episodico, composto di tre parti, la prima delle quali, "Lost On Arrival", sarà disponibile nel 2019.In Twin Mirror, i giocatori assumono il ruolo di Sam, un giornalista investigativo che ritornerà a casa per seppellire un vecchio ...

Twin Mirror si mostra alla Gamescom 2018 : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato due delle nuove caratteristiche principali di gioco per il nuovo thriller psicologico TWIN MIRROR: il Palazzo dalla Mente e il Doppio. L’avventura narrativa sarà un gioco episodico, composto di tre parti, la prima delle quali, “Lost On Arrival“, sarà disponibile nel 2019. TWIN MIRROR: Le caratteristiche principali in video In TWIN MIRROR, i ...

Twin Mirror : DONTNOD annuncia l'arrivo del primo trailer di gameplay : Il prossimo 21 agosto, giorno d'apertura della Gamescom 2018, sarà una data molto movimentata per DONTNOD, dato che oltre a presentare Life is Strange 2 lo studio mostrerà per la prima volta il gameplay di Twin Mirror.L'annuncio è arrivato sui canali social della software house, che ci ha dato appuntamento a martedì prossimo per scoprire "cosa c'è dall'altra parte dello specchio". Come da tradizione DONTNOT, Twin Mirror porrà l'accento sulla ...