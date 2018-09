“Trovate un lavoro o verrete rimpatriati” | centinaia di italiani a rischio espulsione in

fanpage

(Di sabato 22 settembre 2018) "Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, per trovare un: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io", ha denunciato a Radio Colonia un'immigrata italiana, residente in Germania dal 2013. Nella stessa situazione ci sarebbero un centinaio di connazionali.