Trovata una coltivazione di marijuana in casa | arrestato un 22enne

eppur si muove! - riTrovata a londra una lettera di galileo galilei - datata 1613 - in cui... - Cronache : Dovettero passare 359 anni prima che nel 1992 Papa Giovanni Paolo II riabilitasse il grande scienziato che aveva detto la verità sui moti celesti e fondato la scienza.

Trovata doppietta calibro 12 in scatolone di indumenti : denunciata una coppia : ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie unitamente ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, nel corso di specifica attività info-investigativa e a ...

Chiara Ferragni scompare dai social per 24 ore. I fan prima si preoccupano e poi l’attaccano : “Solo una Trovata pubblicitaria” : È durata solo 24 ore l’assenza di Chiara Ferragni dai social ma tanto è bastato per scatenare i suoi followers. Venerdì mattina infatti, l’influencer aveva pubblicato una storia in cui mostrava il suo profilo Instagram e poi, all’improvviso, il telefono che si spegneva, come a voler dire stop alle pubblicazioni. Subito i fan, preoccupati, si sono scatenati con le ipotesi più disparate riguardo a questo messaggio: da una sua ...

Da 4 anni nessuna traccia di William : Trovata una misteriosa auto bruciata vicino al luogo della scomparsa : William Tyrrell è scomparso il 12 settembre di 4 anni fa. Finora nessuna traccia del bambino, anche se le indagini potrebbero essere arrivate a una svolta importante con il ritrovamento di una misteriosa auto abbandonata e bruciata nei pressi del luogo della scomparsa del piccolo.Continua a leggere

Macabra scoperta in Messico : Trovata una fossa comune con i resti di 166 persone : Una fossa comune con i resti di 166 persone è stata scoperta in Messico, secondo quanto riferito da fonti della magistratura. Il ritrovamento è avvenuto nello Stato costiero di Veracruz. Si ritiene che i corpi siano stati sepolti almeno due anni fa. Si tratta di una delle più grandi fosse comuni scoperte in Messico, dove i cartelli della droga usan...

Trovata una porta medievale sotto un castello in Scozia. Ecco il segreto che nasconde da secoli : Una porta segreta sotto un antico castello. Cosa ci può essere di più affascinante? Siamo in Scozia, al cospetto del castello di Culzean, che sorge sulla costa occidentale dell'isola, a sud-ovest di Glasgow. E lungo le fondamenta di questo maniero, gli archeologi del National Trust of Scotland hanno scoperto, all'interno di una grotta usata come un...

L'ultima Trovata di Luis Enrique : pomeriggio con la squadra in una 'Escape room' : Un pomeriggio diverso dal solito, con i giocatori della nazionale spagnola impegnati a rapinare una banca o evadere da una prigione. Nessun crimine, tranquilli, ma solo finzione e una buona dose di ...

DE MAGISTRIS/ Una moneta per Napoli - l'ennesima Trovata per affondare il Mezzogiorno : Il sindaco di Napoli Luigi de MAGISTRIS ha lanciato tre proposte che nel migliore dei casi suscitano ilarità, come la moneta partenopea. Ce ne parla SABATINO SAVAGLIO(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:08:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ Al Sud la vera emergenza è educativaBOSS 'NDRANGHETA VUOL PORTARE LA MADONNA/ Qual è il vero problema di Gesù in Calabria?

Trovata una nuova pericolosa vulnerabilità che Google correggerà solo su Android 9 Pie : Stando ad un nuovo report di Nightwatch Cybersecurity, tutte le versioni di Android, ad eccezione dell'ultima, sono interessate da una vulnerabilità L'articolo Trovata una nuova pericolosa vulnerabilità che Google correggerà solo su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Palagonia - auto travolge i vicini : muore una donna - 7 feriti/ Ultime notizie : killer in fuga - riTrovata l'auto : Palagonia, auto travolge gruppo di persone in strada: un morto e 6 feriti. Ultime notizie, è caccia al killer in tutta la cittadina in provincia di Catania(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:17:00 GMT)

Trovata una 'nave fantasma' scomparsa nel 2009 : “Nessuna traccia dell'equipaggio” : L'inquietante scoperta nel mare delle Andamane: una nave di pescatori ha avvistato il cargo fantasma, apparso per l'ultima...

Russia - scomparsa 31 anni fa durante una scalata su un ghiacciaio : riTrovata 'mummificata' : Come spesso accade quando si ha a che fare con un mistero, la svolta è arrivata per pura casualita'. A porre fine a uno dei più grandi enigmi della storia dell'alpinismo moderno, un caso di scomparsa [VIDEO] che si trascinava irrisolto da oltre trent'anni, sono stati proprio degli scalatori di ritorno da un'impresa sportiva. Forse non l'avevano mai conosciuta da viva, i colleghi che hanno ritrovato il corpo intatto dell'alpinista russa Elena ...

ELEONORA CONTIN Trovata MORTA : SCOMPARSA DOPO IMMERSIONE IN MOZAMBICO/ Ultime notizie - corpo su una spiaggia : MOZAMBICO, italiana SCOMPARSA durante l'IMMERSIONE sub: Ultime notizie, ELEONORA CONTIN sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi. Trovato il corpo questa mattina(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Russia - scompare su un ghiacciaio in gita : Elena riTrovata 31 anni dopo. “È una statua di cera” : I resti mummificati di Elena Basykina, alpinista russa scomparsa a 36 anni nel 1987, sono stati ritrovati da un gruppo di escursionisti incastonati nel ghiaccio 31 anni dopo la sua scomparsa. Accanto a lei c'era ancora il passaporto, che ne ha permesso l'identificazione. Si cercano i corpi dei suoi sei compagni di cordata, forse travolti da una valanga. "Ora potremo finalmente darle una sepoltura".Continua a leggere