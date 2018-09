Triathlon | World Cup Weihai 2018 | la prova maschile va a Gustav Iden | il migliore dei

Triathlon - World Cup Weihai 2018 : sette azzurri in cerca di gloria in Cina. Marten Van Riel e Taylor Spivey i favoriti : Saranno sette gli italiani ad essere impegnati questa notte nella tappa cinese della World Cup di Triathlon in programma a Weihai: alla gara maschile, prevista per le 2.00 ora italiana, sono iscritti 60 atleti, mentre a quella femminile, che partirà alle 4.45 italiane, prenderanno parte 44 triatlete. Gli azzurri in gara saranno cinque, ovvero Delian Stateff, Davide Uccellari, Alessandra Fabian, Gianluca Pozzatti e Gregory Barnaby, mentre le ...

Triathlon - World Series Grand Final Gold Coast 2018 : Mario Mola si conferma campione - Vicky Holland vince in extremis : Il Gran Finale della World Series 2018 di Triathlon ha regalato Grandi emozioni nella splendida cornice della Gold Coast australiana con l’assegnazione dei due titoli mondiali. Se, sul fronte maschile, lo spagnolo Mario Mola era quasi certo di agguantare la vittoria Finale (grazie ad un margine di tutta sicurezza sugli inseguitori) tra le donne le sorprese non sono mancate. Fino all’ultimo istante. La vittoria dell’ultima tappa ...

Triathlon - World Series Grand Final Gold Coast 2018 : Vincent Luis vince la prova maschile davanti a Mario Mola che si laurea campione del mondo! : Lo spagnolo Mario Mola aveva a disposizione un margine notevole sugli inseguitori, ma gli è sufficiente il secondo posto nella prova individuale maschile delle World Series Grand Final di Triathlon nella Gold Coast australiana per laurearsi campione del mondo. La gara, infatti, è stata vinta dal francese vincent Luis con il tempo complessivo di 1:44.34, con 18:32 nel nuoto, 55.13 nella parte in bici e ottima chiusura con la corsa in 29.44. Al ...

Triathlon - World Series Grand Final Gold Coast 2018 : Vicky Holland - seconda - è la nuova campionessa del mondo! : Basta il secondo posto alla britannica Vicky Holland nella prova femminile delle World Series Grand Final di Triathlon, in svolgimento a Gold Coast, in Australia, per laurearsi campionessa del mondo: la statunitense Katie Zaferes, sua rivale per il titolo, non va oltre il terzo posto e vede svanire l’esiguo vantaggio di 34 punti che deteneva alla vigilia. La britannica chiude a quota 5540 contro i 5488 della statunitense. A vincere in ...

World Series Triathlon 2018 : nella Gold Coast l’atto finale della stagione - tutti a caccia del titolo : Siamo giunti all’atto finale della stagione della World Serie di Triathlon 2018 e lo scenario, la Gold Coast australiana, è quanto di meglio si potesse sperare per decidere la corsa al titolo. Il World Triathlon Grand Final si disputerà tra il 12 e il 16 settembre nel Queensland (le gare saranno previste nella giornata del 15 per quanto riguarda le donne, il giorno successivo per gli uomini), più precisamente a Southport Broadwater ...

Triathlon - World Cup 2018 : l’ultima tappa di Karlovy Vary regala una buona prova di squadra per gli italiani : La World Cup 2018 di Triathlon si è chiusa nella cittadina ceca di Karlovy Vary e, nonostante il meteo inclemente della nottata, ha permesso lo svolgimento di due gare quanto mai combattute, che hanno visto i successi di Vendula Frintova e Dmitry Polyanskiy. La padrona di casa ha centrato il gradino più alto del podio grazie ad un finale vibrante contro l’estone Kaidi Kivioja, mentre la nostra Annamaria Mazzetti ha festeggiato il suo ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : successo per Dmitry Polyanskiy su White e Fabian - bene gli italiani : L’ultima tappa della World Cup di Triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda gli uomini va al russo Dmitry Polyanskiy che completa la prova con il tempo di 1:52.22 e, grazie ad una ottima frazione di corsa, stacca l’irlandese Russell White per 14 secondi. Completa il podio il nostro Alessandro Fabian che conferma di essere in buona forma in questo finale di stagione e termina la sua gara a 22 secondi ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : Vendula Frintova è profeta in patria - terza un’ottima Mazzetti - sesta Steinhauser : L’ultima tappa della World Cup di Triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, va alla padrona di casa Vendula Frintova, ma c’è tanta Italia nelle prime posizioni. Alle spalle dell’estone Kaidi Kivioja, staccata di un solo secondo rispetto alla vincitrice (ma autrice di una rimonta sensazionale nel settore dedicato alla bici, con quasi un minuto guadagnato sulle migliori), si è classificata la nostra Annamaria Mazzetti, ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : per l’ultima tappa tanti a caccia della vittoria - italiani compresi : La Coppa del Mondo 2018 di Triathlon torna nella bellissima città termale di Karlovy Vary, nella regione della Boemia in Repubblica Ceca, con la tappa di domenica (quando saranno di scena le gare maschile e femminile) dopo il debutto brillante della sede sulla pista della Coppa del Mondo di dodici mesi fa. L’ultimo appuntamento della stagione prevede un percorso impegnativo di 1,5 km nel lago Rolava, per quanto riguarda la parte di nuoto, ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : undici azzurri impegnati nella tappa in Repubblica Ceca : Torna protagonista la Coppa del Mondo di Triathlon e l’Italia risponde presente con undici atleti pronti a dare battaglia a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, in una grande classica del panorama internazionale della specialità. Domenica 2 settembre tanti i protagonisti di spicco tra cui i nostri Alessandro Fabian, tornato a gareggiare a Montreal dopo l’infortunio alla clavicola, mentre, sul versante femminile, osservate speciali ...

Triathlon - World Series 2018 : a Montreal vincono Mario Mola e Vicky Holland - italiani con pochi guizzi : Messa alle spalle anche la trasferta canadese di Montreal, non rimane che il gran finale nella Gold Coast australiana per le World Serie 2018 di Triathlon. La tappa nordamericana ci ha regalato grande spettacolo, e due conferme: tra gli uomini, lo spagnolo Mario Mola è il grande favorito per la vittoria finale, dopo aver centrato il quarto successo stagionale, mentre tra le donne la britannica Vicky Holland non ha la minima intenzione di mollare ...