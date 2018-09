Trial delle Nazioni | l’Italia brilla nelle Qualifiche di Sokolov | terza la squadra

sportfair

(Di sabato 22 settembre 2018) L’Italia ècon lamaschile, quarta con la formazione femminile La Maglia Azzurra ha dato riscontri positividel, andate in scena oggi a, in Repubblica Ceca. Due i piloti impegnati per ogni. Gli azzurri Matteo Grattarola (Montesa)e Luca Petrella (TRRS) si sono cimentati nella qualifica maschile, riuscendo a centrare un’ottimaposizione alle spalle di Giappone e Spagna. Per determinare i piazzamentinazionali, come da regolamento è stata presa in considerazione la prestazione del miglior atleta di ogni. Vista la bassa difficoltà tecnica tutte le formazioni hanno totalizzato 0 punti, quindi è stata determinante la velocità di percorrenza della zona. Il Giappone ha chiuso in testa grazie al tempo di Takahisa Fujinami (33”54) precedendo la Spagna e l’Italia che hanno realizzato il ...