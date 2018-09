Tra Mondiali e Grande Fratello - Basile dirà addio all’esercito : [Questo articolo è stato pubblicato sul numero del Foglio Sportivo in edicola sabato 21 e domenica 22 settembre con il Foglio del weekend. Potere acquistarlo qui] Dalla caserma alla casa stavolta è un percorso senza ritorno. Il caporalmaggiore Fabio Basile, medaglia d’oro nel judo ai Giochi di R

Ciclismo - Mondiali 2018 : Julian Alaphilippe e una forma sTraripante. Favorito numero uno - ma c’è l’incognita di un percorso estremo : Il francese Julian Alaphilippe si presenterà a Innsbruck (Austria) come il Favorito numero uno dei Mondiali di Ciclismo. Il 26enne di Saint-Amand-Montrond ha l’obiettivo di riportare la Francia sul gradino più alto del podio dopo ben 21 anni e per farlo potrà contare anche sul supporto di corridori del livello di Romain Bardet, Thibaut Pinot e Tony Gallopin. Sulla carta potrà quindi sognare il grande colpo, ma la sua vittoria non è comunque ...

Volley - Mondiali : Travolta anche la Finlandia - l’Italia ora sogna : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone Giannelli«Vedrete, oggi sarà soltanto una formalità». Entrando al forum di Assago per assistere a Italia-Finlandia, partita d’esordio della seconda fase del Mondiale di pallavolo, qualcuno decide di sfidare la sorte lanciandosi in pronostici stracolmi di ottimismo. Intorno a lui, seduta stante, si crea una specie di corpo di danza formato da perfetti ...

VIDEO Julio Velasco scatenato dopo Argentina-Polonia 3-2 ai Mondiali : il Maestro replica il gesto dell’ombrello - imbufalito per errori arbiTrali : Julio Velasco ha letteralmente sbottato dopo che la sua Argentina ha sconfitto la Polonia per 3-2 ai Mondiali 2018 di volley maschile. L’Albiceleste ha compiuto una vera e propria impresa battendo i Campioni del Mondo e lo ha fatto nonostante gli innumerevoli torti arbitrali lamentati dai sudamericani. Il Maestro si è proprio lasciato andare dopo che i suoi ragazzi avevano messo a terra il 16-14 del tie-break, facendo un giro di campo e ...

Mondiali volley 2018 - l'Italia Travolge la Finlandia : Contro gli scandinavi finisce 3-0: azzurri straripanti in ogni fondamentale in attesa dell'esame Russia

Volley - Mondiali 2018 : Italia spumeggiante - Travolta la Finlandia! La Final Six è a un passo - dominio azzurro a Milano : L’Italia non si ferma più, è un treno lanciatissimo che investe tutti e continua a vincere con la forza delle vere corazzate. La nostra Nazionale ha travolto la Finlandia con un netto 3-0 (25-20; 25-18; 25-16) e ha così conquistato la sesta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile: doveva essere una partita semplice contro un avversario non irresistibile, gli azzurri l’hanno facilitata ulteriormente dominando in ogni ...

Volley - Mondiali 2018 : Serbia-Francia 3-2 - Galletti verso l’eliminazione! La Russia Travolge l’Olanda - ok USA e Brasile : Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile dove è incominciata la seconda fase, subito in scena due scontri diretti fondamentali e in campo tante big col mirino puntato sulla vittoria finale. USA vs CANADA 3-1 (25-17; 25-14; 21-25; 25-17), Pool G a Sòfia Prova di forza della corazzata a stelle e strisce che vince il sempre sentito derby nordamericano, infila il sesto successo consecutivo e mette una seria ipoteca sul ...

Ciclismo - Eurosport Trasmetterà live i Mondiali di Innsbruck : Tutte le tappe della 91esima edizione dei Campionati del mondo di Ciclismo su strada saranno trasmesse live su Eurosport 1. L'articolo Ciclismo, Eurosport trasmetterà live i Mondiali di Innsbruck è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ciclismo - Mondiali 2018 : l’altimetria e il percorso della prova in linea maschile. Salite a volontà - sTrappo finale oltre il 20% : La prova in linea maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria) sarà la più dura degli ultimi 20 anni. Nei 258,5 km da Kufstein e Innsbruck, i corridori dovranno superare un dislivello di 4670 metri con Salite molto dure. Sarà quindi una rassegna iridata adatta agli scalatori, che su pendenze oltre il 20% si daranno battaglia per entrare nella storia di questo sport. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio il percorso della prova in ...

Mondiali ciclismo 2018 - tutte le gare della 91ª edizione saranno Trasmesse live su Eurosport : Tutto pronto per i Mondiali di ciclismo a Innsbruck, tutte le gare verranno trasmesse in tv da Eurosport Eurosport, la “Casa del ciclismo”, si appresta ad accompagnare gli appassionati di ciclismo tra le curve, le salite e le volate dei Road World Championships, in programma a Innsbruck (Austria) da sabato 22 a domenica 30 settembre. tutte le tappe della 91esima edizione dei Campionati del mondo di ciclismo su strada saranno ...

Mondiali Volley 2018 – Domani la sfida Tra Italia e Finlandia : Mondiale Maschile 2018: Domani gli azzurri in campo contro la Finlandia Milano. Il Forum di Assago è pronto ad accogliere il Campionato Mondiale maschile 2018, che Domani entrerà nella seconda fase. Le attenzioni maggiori sono ovviamente concentrate sul girone milanese, tutti esauriti i biglietti per le tre giornate di gare, nel quale saranno impegnati gli azzurri di Gianlorenzo Blengini. L’Italia scenderà in campo Domani contro la ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Finlandia - i Vichinghi ai raggi X. Tra universali e incognite - azzurri favoriti ma… : Giovedì 21 settembre (ore 21.15) l’Italia tornerà in campo ai Mondiali 2018 di Volley maschile per affrontare la Finlandia nella prima partita della seconda fase. Al Mediolanum Forum di Milano gli azzurri, davanti a 12000 spettatori, se la dovranno vedere contro la compagine nordica che ha concluso la Pool D di Varna al quarto posto, battendo soltanto Cuba e Porto Rico mentre ha perso tutti gli altri incontri (Polonia, Bulgaria e Iran, ...

In Toscana un assaggio dei Mondiali di Innsbruck - Cassani soddisfatto : “Moscon importante conferma - Pozzovivo potrà crescere” : Davide Cassani e le prestazioni degli italiani al Giro della Toscana: il ct azzurro soddisfatto del lavoro degli azzurri Splendida prestazione ieri al Giro della Toscana degli italiani Pozzovivo e Moscon: nonostante i due ciclisti facciano parte di due team differenti, Bahrain e Sky, hanno fatto un eccellente lavoro di squadra per battere il francese Bardet, con la vittoria finale di Moscon e il terzo posto di Pozzovivo. Un assaggio di ...