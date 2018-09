“Tra Cristiano Ronaldo e Georgina c’è grande complicità” : l’amico di CR7 svela i particolari della storia d’amore : Josè Semedo parla della relazione tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: l’amico di CR7 svela i particolari dell’amore tra la Wags ed il calciatore della Juventus Uno dei più grandi amici di Cristiano Ronaldo ha confessato in un’intervista a “Correio da Manhã” i particolari della storia d’amore tra Georgina Rodriguez e CR7. Josè Semedo, calciatore portoghese, ha dichiarato al giornale: “il fatto di avere ...

Retroscena Juventus : ecco cos’è accaduto negli spogliatoi Tra Cristiano Ronaldo ed i compagni : Cristiano Ronaldo ed i Retroscena del post espulsione durante Valencia-Juventus, il portoghese davvero rammaricato per l’accaduto Cristiano Ronaldo è stato espulso durante la gara contro il Valencia, lasciando in 10 uomini i compagni della Juventus dopo solo mezz’ora di gioco. Il portoghese è parso sin da subito scosso dall’accaduto, in lacrime dopo aver visto il rosso sventolato da parte di Brych. Ebbene, nelle ultime ...

Cristiano Ronaldo e l'espulsione : la Juve potrà fare ricorso contro la squalifica : Qualunque sia la sanzione decisa dalla commissione disciplinare dell'Uefa, i legali della Juventus potranno tentare di ridurla attraverso testimonianze e immagini tv, eventualmente anche passando da 1 ...

Cristiano Ronaldo Champions League : espulso dopo mezz'ora Tra Valencia e Juventus : Contrasto con Murillo durante la sfida del Mestalla: il portoghese accenna una reazione e viene espulso dall'arbitro Brych. Una sanzione eccessiva. Primo rosso in 154 partite di Champions. Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions League con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata meno di mezz'ora. CR7 è è uscito visibilmente scosso, in lacrime, dopo che l'arbitro Brych gli ha mostrato il rosso, un ...

LIVE Valencia-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-0 - bianconeri Trascinati da Cristiano Ronaldo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Mestella andrà in scena una partita subito fondamentale per le sorti del girone dove figura anche il Manchester United, questa sera impegnato contro lo Young Boys. I Campioni d’Italia, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, vogliono incominciare il proprio cammino europeo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha dimosTrato di essere umano : Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol in maglia Juventus, una sorta di liberazione dopo le prime tre giornate di campionato a secco Cristiano Ronaldo era atteso al primo vero acuto con la maglia della Juventus. Alla 4ª giornata è arrivato il primo gol, anzi due, che hanno portato alla vittoria i bianconeri contro il Sassuolo. In molti in questi giorni avranno pensato che questa situazione di stallo della casella delle reti ...

Risultati Serie A - 4^ giornata e la classifica : ecco Cristiano Ronaldo - l’attaccante Trascina la Juve - bene il Genoa ed il Bologna è in crisi [FOTO] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari Tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

Lo sTrano aneddoto su Cristiano Ronaldo - CR7 il vanitoso : “alle Maldive la fidanzata gli faceva la manicure” : Cristiano Ronaldo e le sue vacanze alle Maldive di qualche anno fa, CR7 beccato dal paparazzo in un momento ‘compromettente’ Cristiano Ronaldo ed i pettegolezzi sul suo conto si sono moltiplicati con il suo arrivo in Italia. La nuova stella della Juventus è presa d’assalto in ogni suo momento di relax dai paparazzi ed in campo dall’attenta analisi di giornalisti e telecronisti. Come ogni fenomeno, il portoghese ...

Cristiano Ronaldo o Messi? Tevez non ha dubbi : “CR7 ossessionato - Leo mai visto in palesTra” : Chi è più forte Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Carlos Tevez parla della rivalità tra i due fenomeni e svela le differenze tra il portoghese e l’argentino La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi è uno dei temi che caratterizzano il calcio moderno. Chi è più il più forte? A dare qualche indizio, affinché l’ago della bilancia possa pendere da un lato più che dall’altro, è Carlos Tevez. L’attaccante ex ...

Melissa Satta pronta alla sfida Tra Boateng e Cristiano Ronaldo : “andrò a Torino - ma Maddox non vuole la maglia di CR7” : Melissa Satta tra il Milan ed il Sassuolo: la bellissima moglie di Kevin Prince Boateng, nuova wags neroverde, invoglia i tifosi ad abbonarsi Melissa Satta è tornata a vivere in Italia. Il trasferimento di Kevin Prince Boateng dall’Eintracht Francoforte al Sassuolo ha riportato nel nostro Paese anche la bellissima ex Velina che è pronta a fare il tifo per i neroverdi. Dopo l’addio a ‘Tiki Taka‘ e prima di realizzare ...

Tevez svela : 'Ecco la differenza Tra Cristiano Ronaldo e Messi' : Avendo giocato al fianco di entrambi, sa bene di che cosa parla. Carlos Tevez, in carriera, è stato compagno di squadra dei due giocatori più forti dell'era moderna: Cristiano Ronaldo e Leo Messi , ...