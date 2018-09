Toscana | consigliere regionale denuncia | Io vittima di intimidazioni e

Toscana - il consigliere leghista contrario all'assunzione di bagnini siciliani : In questi giorni stanno facendo discutere le parole del leghista Roberto Biasci: Sono rimasto molto perplesso nell'apprendere che i bagnini che prenderanno servizio sulla spiaggia di San Vincenzo sono originari di Mazara del Vallo. Il consigliere regionale della Toscana ha, infatti, sollevato una polemica sul servizio di salvataggio sulle spiagge livornesi denunciando apertamente un'invasione di bagnini siciliani, pronti a prendere il posto dei ...

Toscana - consigliere regionale della Lega si scaglia contro i bagnini : 'Vengono dalla Sicilia? Non li vogliamo' : ' Possibile che a San Vincenzo non si sia trovata la disponibilità di qualche aitante giovane locale? '. Così Roberto Biasci, consigliere regionale della Lega, protesta ironicamente contro l'...

Toscana - consigliere della Lega contro i bagnini : "Perché arrivano dalla Sicilia?" : bagnini siciliani "non graditi" in Toscana. Le dichiarazioni di un consigliere regionale in Toscana della Lega, Roberto Biasci, scatenano un putiferio: "Sono rimasto quantomeno perplesso nell'apprendere che i...

Toscana - consigliere della Lega contro i bagnini : "Perché arrivano dalla Sicilia?" : bagnini siciliani "non graditi" in Toscana. Le dichiarazioni di un consigliere regionale in Toscana della Lega, Roberto Biasci, scatenano un putiferio: "Sono rimasto quantomeno perplesso nell'apprendere che i...

Toscana - consigliere regionale della Lega contro i bagnini : “Sono siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere