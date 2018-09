Tokyo | Giorgi stop in semifinale

Tennis - Tokyo : Osaka stoppa Giorgi in semifinale. Laver Cup : Europa in vantaggio : ... in Illinois: la mega esibizione a squadre, che vede i campioni della racchetta difendere i colori dell'Europa da una parte e del Resto del Mondo dall'altra, sulla falsariga della Ryder Cup ...

Wta Tokyo - Giorgi fuori in semifinale : Tokyo, GIAPPONE, - Camila Giorgi è uscita di scena nelle semifinali del 'Toray Pan Pacific Open', torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor dell'Arena ...

Wta Tokyo - Giorgi fuori in semifinale : Tokyo, GIAPPONE, - Camila Giorgi è uscita di scena nelle semifinali del 'Toray Pan Pacific Open', torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor dell'Arena ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi ko in semifinale contro Naomi Osaka. Troppo forte la giapponese per l’azzurra : Poco da fare per Camila Giorgi nella semifinale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, che da lunedì sarà n.29 del mondo (suo best ranking), è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 dalla vincitrice degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.7 WTA) in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match comandato dalla nipponica che, sul cemento di casa, ha ottenuto il 10° successo consecutivo, allungando la sua striscia vincente iniziata a New York. Per ...

Tennis - WTA Tokyo : niente da fare per la Giorgi - finale Osaka-Pliskova : Tennis, Camila Giorgi sconfitta nel torneo WTA di Tokyo, contro la Osaka poche chance per la Tennista azzurra Tennis, il torneo WTA di Tokyo se lo contenderanno Osaka e Karolina Pliskova. L’azzurra Camila Giorgi è stata infatti eliminata in semifinale proprio dalla Osaka, detentrice degli US Open. Una sconfitta in due set per 6-2 6-3 quella della Giorgi, che comunque non toglie la soddisfazione di una settimana ad alto livello in ...

Betting - Sabato 22 settembre : Giorgi va all'assalto della finale a Tokyo : ... rimarcando soprattutto l'affermazione ai danni dell'ex numero uno al mondo Caroline Wozniacki. A dividerla dall'ultimo atto resta solo la nuova campionessa degli US Open, vale a dire Naomi Osaka , ...

Tennis - Azarenka si ritira per infortunio : Giorgi in semifinale a Tokyo : Giorgi in semifinale a Tokyo, Azarenka si ritira Camila Giorgi si è qualificata per le semifinali del Wta Premier di Tokyo dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor dell'...

Tennis - Camila Giorgi batte la numero 2 del mondo ed è in semifinale a Tokyo : La marchigiana, numero 40 del mondo, ha sconfitto al secondo turno la numero 2 del mondo Caroline Wozniacki e oggi 21 settembre, nei quarti, ha superato la bielorussa Victoria Azarenka, ex numero 1 ...

Tennis - Camila Giorgi raggiunge il best ranking : 29^ posizione dopo la semifinale di Tokyo : Camila Giorgi può già festeggiare a Tokyo dove ha raggiunto la semifinale del torneo Premier grazie al ritiro di Viktoria Azarenka. La marchigiana, che agli ottavi di finale aveva sconfitto la numero 2 Caroline Wozniacki, ha raggiunto il suo best ranking: grazie al risultato ottenuto nella capitale nipponica, infatti, la 26enne si trova virtualmente alla 29^ posizione del ranking WTA migliorando così di ben 8 posti la sua classifica attuale e ...

WTA Tokyo - Camila Giorgi non si ferma più : in semifinale con Osaka : La 26enne di Macerata, numero 37 del ranking mondiale, reduce dall'impresa degli ottavi contro la danese Caroline Wozniacki , 2 del mondo e campionessa in carica, ha superato nei quarti la bielorussa ...

Tennis - Tokyo : Giorgi vola in semifinale - ora sfida contro Osaka : La vincitrice degli Us Open ha eliminato 6-3, 6-4 la ceca Barbora Strycova, numero 25 del mondo. Tags Argomenti: Tennis Protagonisti: camila Giorgi Naomi Osaka © Riproduzione riservata 21 settembre ...

Tennis - Camila Giorgi vola in semifinale a Tokyo : L'azzurra, numero 37 del mondo, ha superato anche la Azrenka che si è ritirata. Cecchinato nei quarti a San Pietroburgo

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi è in semifinale! Si ritira nel primo set Victoria Azarenka : E’ durato appena 30 minuti il quarto di finale che vedeva protagoniste la nostra Camila Giorgi e la bielorussa Victoria Azarenka nel torneo WTA di Tokyo: la giocatrice dell’Europa dell’est è stata costretta al ritiro nel primo set sul punteggio di 5-3 per l’azzurra, dopo che sin dall’inizio aveva mostrato chiari problemi respiratori. In semifinale l’azzurra affronterà la vincitrice degli US Open, la nipponica ...

WTA Tokyo – Camila Giorgi vola in semifinale : Azarenka costretta al ritiro sul finire del primo set : Camila Giorgi accede alla semifinale del WTA di Tokyo: l’azzurra passa il turno grazie al forfait di Vika Azarenka sul finire del primo set Tutto facile per Camila Giorgi nei quarti di finale del WTA di Tokyo. La tennista italo-argentina accede alla semifinale del torneo giapponese senza nemmeno concludere un set a causa del ritiro di Vika Azarenka. La tennista bielorussa è stata costretta ad abbandonare la partita sul finire del primo ...