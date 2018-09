Thegiornalisti | nuovo album e al via l' instore tour in tutta Italia

Thegiornalisti - “Love” è il nuovo album/ Tommaso Paradiso : “Un ritorno alle sonorità anni ’80!” : I Thegiornalisti tornano con il nuovo album dal titolo "Love", da oggi in vendita. Tommaso Paradiso cerca la felicità e aspetta l'inizio del tour.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:28:00 GMT)

Audio di Love dei Thegiornalisti - il nuovo album ultrapop (e zero indie) di Tommaso Paradiso & Co. : Il 21 settembre ha debuttato Love dei Thegiornalisti, il nuovo album Tommaso Paradiso e soci, che arriva a due anni di distanza da quel Completamente Sold Out che nel 2016 li ha trasformati in un fenomeno pop da vertici delle classifiche. Dopo un'overture solenne e monumentale, quello che si dipana brano dopo brano è un album ultrapop, in cui le sonorità anni '80 tanto care a Paradiso vengono un tantino attualizzate per risultare più ...

Thegiornalisti - ecco il nuovo album 'Love'. Tommaso Paradiso : 'Un disco innamorato' : Quindici spettacoli che hanno già registrato molti sold out e venduto oltre 100mila biglietti, annunciando così ulteriori date: raddoppiate quelle di Milano e Bari; triplicate quelle di Roma. Brutte ...

Thegiornalisti - emozioni pop con il nuovo album 'Love' : 'Un disco innamorato con momenti che mi fanno male al punto da farmi bene'. Con queste parole Tommaso Paradiso racconta il nuovo album, Love , disponibile in streaming, nei digital store e nei negozi ...

Tommaso Paradiso/ Video : il leader dei Thegiornalisti a X Factor 2018 a un passo dal nuovo disco "Love" : Tommaso Paradiso sarà ospite a X Factor 2018 per giudicare i diversi aspiranti concorrenti. Fra i suoi progetti futuri l'album daltitolo "Love", in uscita il prossimo 21 settembre.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:28:00 GMT)

Instore tour dei Thegiornalisti per Love - date e città dei firmacopie per il nuovo album : come incontrare la band : Prima dei concerti nei palazzetti, arriva l'Instore tour dei Thegiornalisti per Love, il nuovo album di inediti in uscita il 21 settembre su etichetta Carosello Records. Tommaso Paradiso, Marco Antonio "Rissa" Musella e Marco Primavera incontreranno il pubblico per i classici "firmacopie" nei negozi delle principali città italiane, eventi durante i quali autografare le prime copie vendute del loro nuovo album, in attesa di promuoverlo col ...

10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati a nuovo disco e tour : 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati ...

Thegiornalisti : ecco il videoclip del nuovo singolo “New York” : Take a look! The post Thegiornalisti: ecco il videoclip del nuovo singolo “New York” appeared first on News Mtv Italia.

Thegiornalisti - è uscito il nuovo singolo New York : Dopo il successo estivo di Felicità puttana, i Thegiornalisti sono tornati con un nuovo singolo (già in streaming, download e in rotazione radiofonica). Il titolo è New York e anticipa l’uscita del loro album Love (Carosello Records) previsto per il 21 settembre. Che Tommaso Paradiso e soci avessero un certo debole per la geografia lo si era già notato (dal singolo Riccione alla Corea del Nord citata in Questa nostra stupida canzone ...

New York dei Thegiornalisti - testo e significato : il nuovo singolo è una ballata malinconica : testo e significato di New York, il nuovo singolo dei Thegiornalisti in rotazione radiofonica da oggi venerdì 7 settembre e disponibile sulle piattaforme di streaming online e in digital download. Il brano è il terzo inedito estratto dal prossimo lavoro discografico della band. In attesa del primo Tour nei PalaSport, è in radio il nuovo singolo dei Thegiornalisti “New York” è il titolo del nuovo singolo dei Thegiornalisti. Il brano ...

New York è il nuovo singolo dei Thegiornalisti dall’album Love (testo e video ufficiale) : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è New York. Questo è il titolo del brano estratto dall'album Love per entrare in rotazione radiofonica. La data del rilascio è quella di venerdì 7 settembre per la canzone New York mentre l'album sarà disponibile in versione fisica e digitale da venerdì 21 settembre. New York è il terzo brano presente nella tracklist del disco ed è anche (coincidenza?) il terzo singolo del progetto discografico ad entrare ...

Thegiornalisti : “New York” sarà il nuovo singolo estratto dall’album “Love” : Potrai ascoltarlo dal 7 settembre The post Thegiornalisti: “New York” sarà il nuovo singolo estratto dall’album “Love” appeared first on News Mtv Italia.

Svelate le collaborazioni nel nuovo album dei Tiromancino - da Giuliano Sangiorgi a Elisa e Thegiornalisti : Dopo mesi di attesa, ecco rivelate alcune delle collaborazioni presenti nel nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre prossimo dopo il rilascio del primo inedito Noi casomai, che Federico Zampaglione ha presentato nel corso della sua ospitata al Festival di Venezia. Entusiaste per l'affetto mostrato nei confronti del nuovo singolo, Federico Zampaglione ha così deciso di rivelare tante delle altre collaborazioni che ha voluto ...

Thegiornalisti : il nuovo album LOVE in uscita il 21 settembre - poi il live dei palazzetti. La terza data di Roma è sold out : I Thegiornalisti , gruppo capitanato da Tommaso Paradiso, hanno rivelato ieri sui social network la copertina e la tracklist di LOVE , il nuovo album della band in uscita per Carosello Records il 21 ...