“Terremoto nel Pacifico | onde di tsunami attraverseranno l’oceano e toccheranno tutta la

(Di sabato 22 settembre 2018) L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha reso noto che 11 Paesi latinoamericani che si affacciano sull’Oceanoparteciperanno il mese prossimo a “PacWave18“, una simulazione anti-per testare i loro sistemi di comunicazione e gestione delle emergenze. L’esercitazione è 8ª di questo tipo, dopo la prima realizzata nel 2006 e la più recente del febbraio dello scorso anno. Parteciperanno Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama e Perù: le operazioni non saranno contemporanee, in quanto Cile, Colombia, Ecuador e Perù realizzeranno l’esercitazione il 24 ottobre, mentre le date per gli altri Paesi non sono ancora state divulgate. L’Unesco spiega che durante il test “sarà simulata una situazione di allertache ...