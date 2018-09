Terremoto | due scosse nel Catanese e al largo della costa palermitana

Napoli - Terremoto oggi : due scosse Magnitudo 2.5/ Ultime notizie Ingv - scossa a Forlì-Cesena da 2.5 M : terremoto oggi in Campania, scossa Magnitudo 2.5 a Pozzuoli. Ultime notizie Ingv "Preceduta da un boato". Paura nella tarda serata di ieri in Campania per un sisma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:22:00 GMT)

Terremoto a Napoli - due iscosse ravvicinate : grande paura tra la gente : POZZUOLI - Due scosse di Terremoto sono state percepite dagli abitanti di Pozzuoli (comune dell'area est di Napoli) e nel territorio dei Campi Flegrei - Fuorigrotta. La prima scossa, accompagnata anche da un forte e rumoroso boato, è stata avvertita intorno alle ore 23,36 di ieri, martedì 18 settembre 2018, con un'intensità pari ad una magnitudo di 2.5 della scala Ritcher. La seconda è stata registrata pochi minuti dopo, precisamente alle ore ...

Marche - la terra trema ancora dopo due anni : Terremoto di magnitudo 3.6 a Ussita : A Ussita, in provincia di Macerata, nella tarda serata di ieri sera è stata avvertita una nuova, ennesima, scossa di terremoto: il borgo appenninico era già stato distrutto dai sismi del 26 e 30 ottobre 2016.Continua a leggere

Cascia riparte! Riapre il centro di riabilitazione a due anni dal Terremoto : nuovo - all'avanguardia e con 40 posti letto : Apre a Cascia la nuova struttura di riabilitazione a due anni dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia. E lo farà con un'importante inaugurazione in programma sabato 22 settembre con tanti ...

Strade spaccate in due - case inghiottite : forte Terremoto in Giappone | Le foto : Nella notte un sisma di magnitudo 6.7 ha colpito l'isola di Hokkaido, provocando crolli e frane multiple: ci sono morti...

Giappone : Terremoto di magnitudo 6.7. Almeno due vittime - 37 dispersi e centinaia di feriti : La potente scossa ha provocato frane e smottamenti nella cittadina di Atsuma, situata vicino l'epicentro. Quasi tre milioni di case sono rimaste senza luce. Chiuso l'aeroporto di Sapporo. Solo ieri il Giappone ha dovuto fare i conti col tifone considerato il più potente degli ultimi 25 anni.Continua a leggere

Terremoto Calabria - due scosse in Aspromonte : epicentro vicino Gambarie [MAPPE e DETTAGLI] : 1/9 ...

A due anni dal Terremoto - la sagra dell'amatriciana torna nella sua casa : torna venerdì ad Amatrice, luogo simbolo del sisma del 2016 e ancora con le macerie nel centro storico, la celebre manifestazione che, causa emergenza, aveva traslocato altrove. Il sindaco Filippo Palombini: "Ogni passo che facciamo è un passo verso il futuro".

Terremoto Iran - magnitudo 6.0/ Ultime notizie - tre scosse violentissime : almeno due morti : Terremoto Iran, magnitudo 6.0 nella provincia occidentale Iraniana di Kermanshah Ultime notizie, tre scosse violentissime: almeno due morti, centinaia di feriti(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:23:00 GMT)

Due anni dal Terremoto in centro Italia. Parlano i geologi : Al governo e a tutta la classe politica chiediamo di dare conto di come si voglia affrontare la gestione dei georischi, della manutenzione dei manufatti e del territorio in modo chiaro. Mi rifiuto di ...