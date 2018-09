Tennistavolo | Europei individuali Alicante 2018 | definite le semifinali dei singolari e

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : titolo del doppio misto ai tedeschi Ruwen Filus e Ying Han : Ad Alicante sono proseguiti gli Europei individuali di Tennistavolo: eliminati tutti gli azzurri, oggi è stato il giorno dedicato all’assegnazione del titolo di doppio misto, nuova specialità olimpica che esordirà a Tokyo 2020. Domani proseguiranno gli altri tabelloni, mentre domenica ci sarà l’assegnazione degli altri quattro titoli. titolo europeo e medaglia d’oro alla coppia tedesca numero 2 del tabellone, composta da Ruwen ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : eliminati tutti gli azzurri ancora in corsa nella rassegna continentale : eliminati tutti gli azzurri ancora in gara nella terza giornata degli Europei individuali di Tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: fuori infatti i quattro singolaristi giunti al tabellone principale e le tre coppie nei tornei di doppio. Domani si assegnerà il titolo del doppio misto, sabato quelli degli altri doppi, domenica si chiuderanno i tornei di singolare. Nel singolare maschile nei trentaduesimi Niagol Stoyanov viene eliminato ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : altri tre azzurri al main draw in singolare. Agli ottavi del misto Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin : Si conclude con alterne fortune per gli azzurri la seconda giornata degli Europei individuali di Tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: altri tre azzurri, oltre a Debora Vivarelli, accedono al tabellone principale, mentre due restano fuori. Nei tabelloni di doppio ancora in gara una coppia italiana in ciascun torneo, con Niagol Stoyanov e Debora Vivarelli già Agli ottavi nel misto. Nel singolare maschile Leonardo Mutti ha battuto per 4-0 ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov esordiscono con due successi nelle qualificazioni : Sono scattati con la prima giornata di qualificazione dei tornei di singolare gli Europei individuali di Tennistavolo iniziati oggi ad Alicante, in Spagna: due successi per Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov, una vittoria ed una sconfitta invece per Leonardo Mutti, Jamila Laurenti e Giorgia Piccolin, comunque ancora in corsa per un posto nei tabelloni principali. nelle qualificazioni maschili Leonardo Mutti ha superato per 4-0 (11-8, 11-3, 11-8, ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : Debora Vivarelli in tabellone - cinque azzurri alle qualificazioni : Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i tornei di singolare ed i tabelloni di qualificazione per quelli di doppio degli Europei individuali di Tennistavolo, che scatteranno domani ad Alicante, in Spagna. Debora Vivarelli è l’unica tra i sei singolaristi azzurri ad essere testa di serie, e dunque ad evitare le qualificazioni. Turno eliminatorio anche per tutte le sei coppie italiane impegnate nei doppi. Nel singolare ...

Tennistavolo - Europei giovanili individuali 2018 : Andrea Puppo oro nel doppio misto cadetti : Si sono concluse le gare individuali agli Europei giovanili di Tennistavolo, disputati a Cluj, in Romania: l’Italia torna a vincere dopo due anni dall’oro della squadra junior, ma lo fa nella categoria cadetti, dove l’alloro mancava da ben otto anni, quando Leonardo Muti vince in singolare ad Istanbul. Andrea Puppo ha conquistato l’oro nel doppio misto assieme alla russa Arina Slautina battendo in finale i francesi Fabio ...