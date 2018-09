Tennis | WTA Seoul | sarà Ajla Tomljanovic ad affrontare Bertens in finale

Tennis - WTA Seoul : Kiki Bertens in finale - affronterà la vincente di Tomljanovic-Su-Wei : Kiki Bertens ha superato Maria Sakkari in due set approdando alla finale del torneo WTA di Seoul L’olandese Kiki Bertens raggiunge la finale del ‘KEB Hana Bank Korea Open’ (cemento, montepremi di 250mila dollari) che si disputa sui campi in cemento di Seoul, in Corea del Sud. La numero 12 del mondo ha eliminato la greca Maria Sakkari, numero 32 del ranking e terza testa di serie, col punteggio di 6-4, 6-2. Bertens, a ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi ko in semifinale contro Naomi Osaka. Troppo forte la giapponese per l’azzurra : Poco da fare per Camila Giorgi nella semifinale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, che da lunedì sarà n.29 del mondo (suo best ranking), è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 dalla vincitrice degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.7 WTA) in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match comandato dalla nipponica che, sul cemento di casa, ha ottenuto il 10° successo consecutivo, allungando la sua striscia vincente iniziata a New York. Per ...

Tennis - WTA Tokyo : niente da fare per la Giorgi - finale Osaka-Pliskova : Tennis, Camila Giorgi sconfitta nel torneo WTA di Tokyo, contro la Osaka poche chance per la Tennista azzurra Tennis, il torneo WTA di Tokyo se lo contenderanno Osaka e Karolina Pliskova. L’azzurra Camila Giorgi è stata infatti eliminata in semifinale proprio dalla Osaka, detentrice degli US Open. Una sconfitta in due set per 6-2 6-3 quella della Giorgi, che comunque non toglie la soddisfazione di una settimana ad alto livello in ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi è in semifinale! Si ritira nel primo set Victoria Azarenka : E’ durato appena 30 minuti il quarto di finale che vedeva protagoniste la nostra Camila Giorgi e la bielorussa Victoria Azarenka nel torneo WTA di Tokyo: la giocatrice dell’Europa dell’est è stata costretta al ritiro nel primo set sul punteggio di 5-3 per l’azzurra, dopo che sin dall’inizio aveva mostrato chiari problemi respiratori. In semifinale l’azzurra affronterà la vincitrice degli US Open, la nipponica ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi superba! Caroline Wozniacki sconfitta in tre set - si vola ai quarti di finale : Superba prestazione di Camila Giorgi nel WTA di Tokyo 2018. L’azzurra supera in tre set la numero due del mondo Caroline Wozniacki, nonché detentrice del titolo 2017 del torneo Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match estremamente lottato in cui la grande aggressività della marchigiana ha prevalso nei confronti della forte rivale. Con questo successo Camila ...

Tennis - ranking WTA : Halep al comando - Giorgi prima delle italiane : Tennis, ranking WTA dominato letteralmente dalla romena Halep che ha staccato le avversarie, la Giorgi 23ª Nessuna variazione nella top ten Wta con Simona Halep che resta la ‘regina’ del ranking per la 30esima settimana consecutiva (la 46esima complessiva), davanti alla danese Caroline Wozniacki. Poche variazioni in casa Italia. La prima delle azzurre è sempre Camila Giorgi: la 26enne marchigiana perde due posizioni e scende al ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi supera agevolmente Misaki Doi e affronterà Caroline Wozniacki agli ottavi : Camila Giorgi conquista agevolmente la qualificazione agli ottavi di finale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, numero 37 del mondo, si è imposta contro la giapponese Misaki Doi (n.170 WTA) con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match dominato da Camila che sul cemento nipponico non ha dato scampo alla padrona di casa. Nel prossimo turno ci sarà la grande sfida contro la danese Caroline Wozniacki (n.2 del ...

Tennis - la Giorgi parte bene nel WTA di Tokyo : asfaltata la padrona di casa Misaki Doi : Camila Giorgi ha superato il primo turno del torneo WTA di Tokyo battendo la padrona di casa Misaki Doi WTA di Tokyo, Camila Giorgi ha superato agilmente il primo turno del torneo giapponese. La Tennista italiana ha affrontato la padrona di casa Misaki Doi, battendola con un netto 6-2 6-1 che la proietta al secondo turno del torneo di Tokyo. Adesso la Giorgi si troverà di fronte la testa di serie numero 1 del torneo, vale a dire la danese ...

Tennis - Ranking WTA (17 settembre) : comanda Simona Halep - Camila Giorgi miglior azzurra : Nessun cambiamento nelle prime dieci posizioni del Ranking WTA. Simona Halep ha un ampio vantaggio su Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber. Quarta posizione per la francese Caroline Garcia, mentre quinta è la ceca Petra Kvitova. Camila Giorgi è la miglior azzurra, ma questa settimana è scesa di due posizione, finendo al 37° posto. Tra le prime cento del mondo c’è Sara Errani, sempre ferma per squalifica. Lontanissime dalla Top 100 tutte ...

Tennis - ITF e WTA litigano sul caso Ramos-Serena Williams : Ramos-Serena Williams, il caso si accende dopo la finale femminile degli US Open che ha fatto molto discutere Tennis, ITF e WTA litigano sul caso Ramos-Serena Williams. Dopo le pesanti accuse della Tennista americana, i due organi Tennistici si sono schierati in maniera nettamente diversa. L’ITF infatti, ha pensato bene di supportare l’arbitro: “Carlos Ramos è uno degli arbitri più esperti e rispettati nel Tennis. Le decisioni ...

Tennis - Us Open : warning per essersi cambiata. Wta difende con la Cornet : La Wta è sempre stata e sarà sempre in prima linea per le donne e per lo sport delle donne. Alize non ha fatto nulla di sbagliato". Ok, buono a sapersi. E infatti a seguire sono arrivate anche le ...

US Open – Flavia Pennetta sa come si vince! I favoriti ATP e WTA della ex Tennista azzurra : Flavia Pennetta, former champion dell’edizione 2015 degli US Open, ha svelato quali sono i suoi favoriti per il tabellone ATP e WTA Flavia Pennetta torna agli US Open, non da giocatrice ma questa volta da mamma, da tifosa del marito Fabio Fognini e da opinionista nella trasmissione “Game SchetteMatts” nonchè commentatrice Eurosport. Flavia tornerà anche da campionessa in carica dell’edizione 2015. Visto che la tennista azzurra ...

Tennis - ranking Wta : balzo della Giorgi : Il ranking Wta nella settimana che precede gli Us Open, vede Camila Giorgi al primo posto tra gli italiani La prima delle Tenniste azzurre nel ranking Wta è sempre Camila Giorgi: la 26enne marchigiana risale cinque posizioni ed è al numero 40. Alle sue spalle recupera due posti Sara Errani, numero 81. Fuori dalle top 100 risale un paio di posizioni Martina Trevisan, ora numero 175. Per quanto riguarda la top-ten mondiale, tutto immutato, ...

Tennis - Ranking WTA (27 agosto) : Simona Halep in vetta e top10 immutata - Camila Giorgi guida la truppa italiana : Non ci sono variazioni nella top10 del Ranking WTA, guidata sempre da Simona Halep, alla vigilia dell’inizio dell’ultimo Slam stagionale. La 26enne di Costanza è in vetta per la 27esima settimana consecutiva (la 43esima complessiva), godendo di 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Segue la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli US Open 2017, desiderosa di riconfermarsi a New York. In questo senso, essendoci un grande ...