Tennis | Laver Cup 2018 | Europa-Resto del Mondo 7-1 Rimonta di Alexander Zverev | dominio

: VIDEO #LaverCup| #McEnroe contro il giudice di sedia per una chiamata errata: il diverbio è esilarante - sportface2016 : VIDEO #LaverCup| #McEnroe contro il giudice di sedia per una chiamata errata: il diverbio è esilarante - sportface2016 : #LaverCup| Dominio #TeamEurope: #Federer batte #Kyrgios in due set - ArtisticParley : RT @paoloigna1: Tennis, Laver Cup: Federer-Djokovic battuti in doppio, Europa avanti 3-1 -

(Di domenica 23 settembre 2018) Dilaga l’nella prima sessione della seconda giornata dellaCup e si assicura di presentarsi in vantaggio all’inizio dell’ultima giornata, anche in caso di doppia sconfitta nella notte italiana: il Vecchio Continente è in vantaggio per 7-1 suldeldopo le vittorie del tedesco, insullo statunitense John Isner per 3-6 7-6 (6) 10-7, e dell’elvetico Roger Federer, che domina l’australiano Nick Kyrgios per 6-3 6-2. Nel primo incontro parte subito forte lo statunitense, che nel primo set ottiene subito il break e sale 3-0, non sfruttando due occasioni per il 4-0.però non riesce a procurarsi palle per il controbreak e Isner chiude in scioltezza per 6-3. Nella seconda partitadel servizio, non ci sono palle break e si va al tie break: il primo ad allungare è lo statunitense, che vince il quinto ...