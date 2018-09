Tennis – In arrivo la Majesty Cup | cifra folle per il vincitore | Piquè pronto a ricoprire

sportfair

: Majestic Cup, nuovo evento in arrivo? Premio folle per il vincitore - TennisWorldit : Majestic Cup, nuovo evento in arrivo? Premio folle per il vincitore - JackSintini : RT @JackSintini: In arrivo un altro importantissimo evento dell’ @AssGSintini Il 29 e il 30 settembre tutti a giocare a Padel al Tennis C… - AssGSintini : RT @JackSintini: In arrivo un altro importantissimo evento dell’ @AssGSintini Il 29 e il 30 settembre tutti a giocare a Padel al Tennis C… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Il fondo Kosmos, che fra i suoi investitori può vantare anche il difensore del Barcellona Gerard, èad introdurre un nuovo torneo nel calendario del: laCup Dopo aver promosso il cambiamento di format della Coppa Davis, il fondo di investimento Kosmos, che fra i suoi maggiori azionisti ha Gerard, èad introdurre una nuova competizione nel mondo del: laCup. Il torneo si dovrebbe giocare la settimana successiva agli US Open e metterebbe in palio un montepremi incredibile, del valore di 10 milioni di dollari, da destinare però solamente al. Un torneo che dunque farebbe gola a moltiti, in grado di vincere in un solo colpo un montepremi più alto di quello di tutti i Masters 1000, nonchèl’equivalente della vittoria di 3 tornei Slam. Una proposta che riempirebbe ancora di più il calendario deiti, ma ...