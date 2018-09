Telltale Games chiude i battenti e cancella i suoi progetti

gamerbrain

(Di sabato 22 settembre 2018) Ebbene si, dopo averci accompagnato per diversi anni con titoli come The Walking Dead, Minecraft Story Mode, The Wolf Among US e molti altri,rà ia breve,ndo alcuniin corso. Addio aNota per le sue numerose avventure in cell shading, il piccolo studio composto da 25 persone circa, dimezzato tempo fa per problemi finanziari, cesserà di esistere a breve, uscendo di scena con gli ultimi episodi della stagione finale di The Walking Dead, disponibili a Settembre, Ottobre e Novembre. Ultimi episodi sviluppati, in quanto la serie non avrà mai un finale conclusivo, lasciando i giocatori con una storia in sospeso. Purtroppo anche titoli come The Wolf Among US e Strange Things non vedranno la luce, a differenza di Minecraft Story Mode per Netflix che verrà ultimata. Il team anche dimezzando lo studio di ...