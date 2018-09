Tegola per il Cagliari | infortunio per Pavoletti

Infortunio Khedira - Tegola Juventus : ecco l’esito degli accertamenti ed i tempi di recupero : Infortunio Khedira – La Juventus è tornata a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si è subito rimessa al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone. Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri. Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Infortunio Iago Falque - Tegola Torino : si allungano i tempi di recupero : Infortunio Iago Falque – Il Torino è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro l’Udinese, il club granata recrimina e ha deciso di alzare la voce dopo alcune decisioni arbitrali contro i bianconeri. Nel frattempo non arrivano buone notizie sull’Infortunio dell’attaccante Iago Falque, per la giornata di oggi è in arrivo il responso degli accertamenti ma secondo le ultime indiscrezioni lo stop dello spagnolo ...

Napoli - che Tegola! Chiriches rischia l'operazione ai legamenti crociati : Vlad Chiriches, difensore del Napoli. LaPresse Una beffa. Vlad Chiriches si è infortunato con la Romania dopo aver rilasciato una vera e propria dichiarazione di intenti circa il suo impiego nel ...

Napoli - un'altra Tegola : Chriches s'infortuna al ginocchio e lunedì si opera : Vlad Chiriches, che ieri è uscito dopo mezz'ora nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, sarà visitato lunedì mattina a Villa Stuart dal professor Mariani. Lo comunica il Napoli, ...

Atalanta - che Tegola Ilicic : si allungano i tempi di recupero : Non arrivano buone notizie in casa Atalanta sulle condizioni dell’attaccante Ilicic, i tempi di recuperano stimati erano di due settimane ma adesso si sono a sorpresa allungati. L’infezione alla bocca non dà ancora tregua e potrà tornare in campo non prima di fine ottobre, una tegola non indifferente per l’allenatore Gasperini. L’Atalanta sta riscontrando problemi in attacco e soprattutto non riesce a dare ...

Rugby - Matteo Minozzi si infortuna : lesione del crociato - che Tegola per l’Italia e le Zebre : Matteo Minozzi si è infortunato gravemente durante Zebre-Southern Kings, match valido per la prima giornata del Pro 14 di Rugby. L’estremo della franchigia italiana e della Nazionale si è infatti procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, del legamento collaterale esterno e del tendine muscolo popliteo: un referto medico davvero drammatico per il 22enne che doveva incominciare la stagione della ...

Infortunio Palacio - Tegola Bologna : gli accertamenti ed i tempi di recupero : Infortunio Palacio – “Rodrigo Palacio, che in allenamento aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane”. E’ questo il comunicato ufficiale del Bologna sulle condizioni dell’attaccante Palacio, si tratta di una tegola non indifferente per il tecnico Filippo Inzaghi che dovrà ...

Manchester City - De Bruyne k.o. : Tegola per Guardiola - il belga rischia tre mesi di stop : Brutta, bruttissima notizia per Guardiola e tutti i tifosi del Manchester City, che dovranno fare a meno di Kevin De Bruyne per un lungo periodo. Il belga, infatti, ha riportato una seria lesione al ...

Atletica - Europei 2018 : infezione alle vie urinarie per Eleonora Giorgi! Che Tegola alla vigilia della 20 km : Eleonora Giorgi è alle prese con un’infezione alle vie urinarie da un paio di giorni e accusa anche febbre alta. Una brutta tegola per l’Italia alla vigilia degli Europei 2018 di Atletica leggera che scatteranno lunedì 6 agosto a Berlino. La marciatrice, reduce da un eccellente quinto posto in Coppa del Mondo e seconda tra le accreditate agli Europei, puntava dritta alla medaglia e sembrava anche essere in condizione ma purtroppo ...

Europei Ginnastica 2018 – Tegola in casa Italia : brutto infortunio per Sofia Busato : Ginnastica: infortunio a ginocchio per Sofia Busato agli Europei 2018: escluse fratture, ma dovrà fare ulteriori controlli Sofia Busato si è infortunata al ginocchio agli Europei di Ginnastica a Glasgow. L’azzurra si è fatta male sul primo salto delle qualificazioni al volteggio. La ginnasta della Brixia, che stava lottando per un posto tra le migliori otto nella finale, è incorsa in un trauma al ginocchio destro, lo stesso che si ...

Infortunio Donsah - Tegola Bologna : frattura al perone : Infortunio Donsah – Il Bologna è al lavoro per la prossima stagione, inizia un nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina, l’obiettivo è quello di migliorare l’ultimo risultato della scorsa stagione. I tifosi si aspettano un campionato importante e ricco di soddisfazioni, le ultime mosse fanno ben sperare e nelle prossime ore di calciomercato potrebbero arrivare nuovi calciatori. Nel frattempo però arriva una tegola ...

