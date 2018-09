Tanzania | naufragio del traghetto | i morti sono 170

meteoweb.eu

(Di sabato 22 settembre 2018) Il Ministro dei Trasporti dellaha reso noto che161 le vittime deldi unnel Lago Vittoria. A due giorni dalla tragedia è stato tratto in salvo solo un passeggero, in condizioni critiche: 41 in totale i sopravvissuti. L’affondamento sarebbe stato provocato dal numero eccessivo di passeggeri: la capienza massima era di un centinaio di persone, ma bordo ne erano presenti oltre 300. L'articolodel: i170 Meteo Web.