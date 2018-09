Tanzania | il bilancio del naufragio del traghetto sale a 151 morti

Naufragio di traghetto in Tanzania : il bilancio sale a 126 morti : Il bilancio del Naufragio di un traghetto nel lago Victoria in Tanzania è salito ad almeno 126 morti: lo ha reso noto il Ministro dei Trasporti del Paese africano mentre prosegue la ricerca dei sopravvissuti. Un nuovo aggiornamento è stato annunciato alle 18 ora locale. L'articolo Naufragio di traghetto in Tanzania: il bilancio sale a 126 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Traghetto naufragato in Tanzania - sale a 86 il bilancio dei morti : Si aggrava sempre di più, ora dopo ora, il bilancio dei morti del Traghetto naufragato ieri in Tanzania. Centinaia le persone a bordo di cui si sono perse le tracce tra le acque dell’area meridionale del lago Victoria. Una tragedia, sicuramente, ma non la prima che coinvolge un Traghetto turistico affondato della regione dei Grandi Laghi. Il Traghetto Nyerere ribal è affondato ieri, giovedì 20 settembre, nel pomeriggio, all’interno del lago più ...