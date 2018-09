TALE E QUALE SHOW 2018 | SECONDA PUNTATA Classifica | cast e diretta | ottimi ascolti e

Malgioglio : ecco cosa pensa dell’imitazione di Antonella Elia a TALE e Quale : Antonella Elia imita Malgioglio a Tale e Quale Show: la reazione di Cristiano L’imitazione di Antonella Elia di Cristiano Malgioglio è stata una delle più discusse della seconda puntata di Tale e Quale Show. C’è chi l’ha bollata come “trash” e chi l’ha trovata divertente. Ai giudici del programma non è piaciuta fino in fondo, […] L'articolo Malgioglio: ecco cosa pensa dell’imitazione di Antonella ...

TALE e Quale Show 2018 : Roberta Bonanno vince la seconda puntata : Dopo l’ottima partenza, è tornato con il secondo appuntamento lo Show del venerdì sera di Rai 1, quello “delle famiglie italiane”, stando alla definizione di Carlo Conti in apertura di puntata. La novità di ieri sera è stata la presenza di Mara Venier in veste di quarto giurato d’eccezione. La “zia Mara”, già avvezza al ruolo di giudice (popolare) a Tu sì que Vales, funziona perfettamente dietro al bancone di Tale e Quale: si diverte a ...

TALE e Quale Show : Antonella Elia e il live più trash di sempre : È un appuntamento fisso quello del venerdì sera con il Tale e Quale Show. Il programma di Paolo Conti trasmesso su Rai Uno, è uno tra i più attesi per gli amanti delle risate a buon mercato e dei catfight in prima serata. E quello che è avvenuto ieri sera ha confermato il trend - positivo - dello Show.Tra le tante performance che hanno attirato l"attenzione del pubblico, spunta quella di Antonella Elia, che si è cimentata in un"interpretazione ...

Mara Venier a TALE e Quale spiazza tutti : l’appello a Carlo Conti : Tale e Quale Show, la presenza di Mara Venier fa la differenza: l’appello del pubblico a Carlo Conti La presenza di Mara Venier a Tale e Quale Show ha movimentato la seconda puntata della nuova edizione del programma. Ospite di Carlo Conti in qualità di quarto giurato accanto a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo […] L'articolo Mara Venier a Tale e Quale spiazza tutti: l’appello a Carlo Conti proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 21 settembre 2018. In 4 - 2 mln per TALE e Quale (21.8%). Pallavolo (11.2%) batte Zalone (10.8%) : Antonella Elia imita Malgioglio a Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 21 settembre 2018, su Rai1 la seconda puntata di Tale e Quale Show ha conquistato 4.217.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale 5 il film Sole a Catinelle con Checco Zalone ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 per i Mondiali di Pallavolo Italia-Finlandia ha interessato 2.560.000 spettatori pari all’11.2% ...

È ‘il bello’ di TALE e Quale Show - ma Mario Ermito non è sconosciuto. Ve lo ricordate? : Mario Ermito è ‘il bello’ di Tale e Quale Show 2018. Il pubblico femminile della nuova edizione del programma del venerdì sera di Carlo Conti l’ha notato subito tra i concorrenti, quindi è scattata la curiosità. Occhi azzurri, sguardo magnetico e un fascino che non può passare inosservato, Mario ha subito catalizzato l’attenzione su di sé. È giovanissimo, è nato nel 1991 a Brindisi, è alto la bellezza di 190 cm e ...

«TALE e Quale Show 2018» : il trionfo commovente di Roberta Bonanno-Aretha Franklin : Sylvie Vartan - Matilde BrandiNek - Antonio MezzancellaGrace Jones - Vladimir LuxuriaTommaso Paradiso - Mario ErmitoFranco Califano - Massimo Di CataldoJennifer Lopez - Guendalina TavassiCristiano Malgioglio - Antonella EliaAretha Franklin - Roberta BonannoJovanotti - Giovanni VerniaAfric Simone - Andrea AgrestiAnna Oxa - Alessandra DrusianMichael Bublè - Raimondo TodaroIl ricordo è troppo fresco, brucia come una ferita non del tutto ...

TALE e Quale Show seconda puntata - vince Roberta Bonanno : classifica completa e prossime esibizioni : Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2018? Roberta Bonanno con l’imitazione di Aretha Franklin Roberta Bonanno si è aggiudicata la vittoria della seconda puntata di Tale e Quale Show 2018. L’ex cantante di Amici ha sbaragliato la concorrenza indossando i panni di Aretha Franklin, recentemente scomparsa dopo una lunga malattia. […] L'articolo Tale e Quale Show seconda puntata, vince Roberta Bonanno: classifica completa ...

TALE e Quale Show : Bonanno vince la puntata. Venier star della serata : Roberta Bonanno vince la seconda puntata di Tale e Quale Show Venerdì 21 settembre è andata in onda sul primo canale della Tv di Stato Tale e Quale Show con Carlo Conti. La seconda puntata è stata vinta da Roberta Bonanno con il brano ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’. Quarto giudice speciale è stata la Regina della domenica Mara Venier, reduce del grande successo della nuova edizione di Domenica In, che ha affiancato in ...