"Salvini cerca di avere la botte piena e la moglie ubriaca.Ma credo che questotrae M5S non sia di lunga durata.alla fine anche lui portato a dar vita a una coalizione di centrodestra anche per far nascere un nuovo governo". Così Antonioa margine della kermesse di Fiuggi replica al leader dellaMatteo Salvini. Dal vertice di Palazzo Grazioli "mi auguro che esca una politica di centrodestra vera. Governare a livello locale significa governare gran parte del Paese...." ha precisato.(Di sabato 22 settembre 2018)