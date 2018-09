Su una donna il primo trapianto di faccia in Italia

Primo trapianto di faccia in Italia - la paziente è una donna di 49 anni : Primo trapianto di faccia in Italia: è in corso all'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma l'intervento su una paziente di 49 anni, affetta da neurofibromatosi di tipo I, una malattia genetica che ...

Un doc racconta di una donna - della sua famiglia scimmia inclusa e di 60 anni di storia di Spagna : 'Muchos hijos, un mono y un castillo' è il titolo del documentario realizzato da Gustavo Salmeròn e dedicato a sua mamma, Julita Salmeròn, fantastica signora di 81 anni che ha realizzato i tre ...

“Aiuto - presto”. In pigiama in mezzo alla strada - le grida disperate di una donna - poi la scoperta : Una storia di maltrattamenti tra le mura di casa, di violenza, quella che aveva spinto una donna a fuggire dalla propria abitazione per chiedere di essere accolta, insieme alla figlia, in una casa famiglia, così da poter sfuggire ai soprusi del compagno contro il quale aveva già sporto numerose querelle. L’uomo, un 41enne di Ostia, ha tuttavia continuato a riempirla di messaggi, durante la sua assenza, cercando di convincerla a ...

ALAIN DELON SI RITIRA/ Il rimpianto più grande : "Mai girato un film con una regista donna" : ALAIN DELON si RITIRA: la star francese del cinema annuncia l'addio alle scene non volendo rovinare una carriera straordinaria con qualche film di troppo.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Australia - due attacchi di squali : gravi una donna e una 12enne : Il paradiso in terra esiste ma pare che sia a caro prezzo. Si trova alle isole Whitsunday nel Queensland, stato del Nord est dell'Australia. Qui ci sono tra le più belle spiagge esistenti sul pianeta, fatte di sabbia fine e bianchissima, mare con acqua cristallina che però nasconde un'insidia mortale: oltre alle meduse, è abitato da squali di ogni genere. Nuotare può diventare molto rischioso. E infatti, proprio nella stessa localita' di Cid ...

L'applauso di Milano a Inge Feltrinelli : "una donna che non conosceva muri" : Un lungo applauso per Inge Feltrinelli alla camera ardente a Palazzo Marino. Milano saluta anche così una delle sue personalità più forti e influenti. A renderle omaggio, tra gli altri, Paolo Rumiz e ...

Orrore all'asilo nido : accoltellati tre neonati - arrestata una donna : La donna, una 52 anni dipendente del nido casalingo, è stata arrestata dopo essere stata trovata nella cantina con ferite ai...

Tre bimbi accoltellati in un asilo nido : feriti - uno è grave. Arrestata una donna : Terrore a scuola. Cinque persone, tra le quali tre bambini, sono state ferite a colpi di coltello in un casa per bambini, una sorta di asilo nido, nel Queens, a New York. Lo riferisce la Nbc. La...

La prima mano bionica che imita il tatto impiantata ad una donna siciliana : impiantata in una donna siciliana la prima mano bionica che riesce a dare una sensazione del tatto molto simile a quella naturale. Descritta sulla rivista Neuron, la nuova mano bionica riesce a imitare la 'voce' dei neuroni, riproducendo il coro di segnali che dai polpastrelli arriva al cervello. "È una dimostrazione di come sia possibile replicare la risposta dei recettori naturali del tatto con buon livello di fedeltà", ha detto ...

Litiga per una donna al bar - poi torna con fucile e pistola : Carabinieri e polizia ieri sera in via Bentivoglio al Barco. Un'avance imprudente ha innescato la reazione minacciosa. Scatta la denuncia

Uomini e Donne - Federico Rubino : "Cerco una donna forte - ironica che abbia voglia di scherzare" : Federico Rubino, neo corteggiatore di Mara Fasone e Teresa Langella del trono classico di 'Uomini e Donne', ha rivelato di volersi prendere del tempo prima di decidere chi potrebbe essere la ragazza più affine al suo modo di essere e pensare. L'appuntamento al buio è stato un primo approccio alle due troniste: (Ride) Naturalmente ho pensato che fossero entrambe due bellissime ragazze, ma ho capito subito che avevano anche dei principi e ...

La prima mano bionica impiantata su una donna italiana : Per la prima volta nella storia della bionica,è stata impiantata una mano che imita il tatto naturale ad un donna italiana. Secondo la rivista Neuron, dove è stata pubblicata questa ricerca, la mano bionica sarebbe in grado di di riprodurre i segnali recepiti dai polpastrelli che arrivano ai neuroni. La ricerca è stata messa in atto grazie alla collaborazione tra l'Istituto di BioRobotica della Scuola Sant'Anna e l'Istituto di Neuroingegneria ...

Anticipazioni - una Vita : Donna Susana contraria al fidanzamento di Simon e Adela : Le Anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda ad ottobre su Canale 5, svelano che Simon Gayarre deciderà di rifarsi una Vita con Adela, la migliore amica di Elvira Valverde. Il figlio di Donna Susana, approfitterà di un violento terremoto ad Acacias 38, per baciare sulla bocca l'ex religiosa. Una unione che però non sarà vista bene da Donna Susana e Maria Luisa. Una Vita: Simon bacia Adela Simon Gayarre deciderà di farsi una nuova ...