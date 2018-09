Storico primo trapianto di faccia in Italia in ospedale di Roma

Storico primo trapianto di faccia in Italia : 49enne ha ricevuto il viso da una 21enne : La paziente sottoposta all'intervento è affetta da neurofibromatosi di tipo I, malattia genetica neurocutanea caratterizzata da macchie

Il primo turista sulla Luna sarà un giapponese : «Ha pagato un sacco di soldi». Lo Storico viaggio nel 2023 : ... dai Memoji a Facetime, le novità del nuovo aggiornamento Maezawa, che è anche un noto collezionista d'arte, ha annunciato che inviterà a volare insieme a lui anche alcuni artisti da tutto il mondo, ...

Ryanair - firmato in Italia il primo contratto collettivo dei piloti : “Evento Storico” : Ryanair ha siglato, dopo mesi di trattative con l'Anpac, il primo contratto collettivo di Lavoro, approvato dalla maggioranza dei piloti Italiani associati. "Avvenimento storico, è la prima volta in tutta Europa". Tfr, Fondaereo, Sanivolo, contributi previdenziali e tutele sociali per maternità e paternità tra gli impegni perseguiti.Continua a leggere

Pisa - il primo atto della giunta a guida leghista : sgomberi nello “Storico” campo rom. “Tolleranza zero con gli abusivi” : A Pisa la neogiunta a trazione leghista insediatasi da poco più di un mese ha individuato il primo provvedimento da mettere in campo prima della pausa estiva: lo sgombero dei campi rom. Dopo l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono iniziati i primi interventi della Polizia Municipale per sgomberare il campo nomadi di Coltano, che a suo modo è “storico” e che si trova a poche centinaia di metri da quell’area che ...

Handball Lanzara si prepara al primo Storico campionato di A2. : Abbiamo bisogno di tutti " conclude Domenico Sica " e sono convinto che, insieme, quest'anno si possa scrivere una bella e sana pagina di sport ". Tanto lavoro, dunque, e tanta strada da fare per l' ...

Scherma - Mondiali 2018 : argento per il Dream Team. Primo Storico oro per gli Stati Uniti : Il Dream Team è d’argento. Sfuma il bis iridato per la squadra di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Trionfano gli Stati Uniti, al loro Primo oro mondiale della storia in questa gara, con le americane che si impongono nettamente per 45-35. Eppure era stata una finale partita molto bene per l’Italia con due ottimi assalti di Alice Volpi e Camilla Mancini, che hanno portato la squadra del CT ...

Renzi racconta il calcio Storico fiorentino : primo ciak in piazza Santa Croce : L'esordio di Matteo Renzi su Mediaset si avvicina, e il Fatto Quotidiano anticipa alcuni dettagli della prima puntata, in cui l'ex premier racconterà il calcio storico fiorentino. Abito scuro e camicia bianca in stile Alberto Angela, il senatore di Scandicci punta i riflettori sul campo di piazza Santa Croce, nel primo atto di un lungo documentario prodotto a Lucio Presta, agente di Roberte Benigni. Un progetto già interamente ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo Storico successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...