Stadio Roma | indagato anche il tesoriere della Lega Centemero

Nuovo look e agibilità stagionale per il 'Romagnoli'. Maio : 'Sullo Stadio investito un milione e duecentomila euro' : Lo stadio 'Nuovo Romagnoli' è pronto per ospitare degnamente le partite del Campobasso, dopo i lavori delle ultime settimane. La Commissione per i Pubblici Spettacoli ha concesso l'agibilita per 3.934 tifosi, suddivisi tra la Curva Nord , poco più di duemila, , 923 per la tribuna, cinquanta dei quali riservati, nell'anello inferiore, ai diversamente ...