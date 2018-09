Spazio | il labirinto nel campo di grano dedicato all’ex astronauta Thomas P Stafford

meteoweb.eu

: Domenica 7 ottobre IL LIBRO NELLA GIUNGLA di Spazio bk va a Radice-Labirinto a Carpi! Dalle 10.30 alle 17 corso di… - Spaziobk : Domenica 7 ottobre IL LIBRO NELLA GIUNGLA di Spazio bk va a Radice-Labirinto a Carpi! Dalle 10.30 alle 17 corso di… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Uncreato su undidell’Oklahoma, Stati Uniti, che presenta le sembianze di un exdella NASA è stato catturato in un’immagine proveniente direttamente dallo, fotografato da un satellite in orbita intorno alla Terra. L’immagine diP., nato in Oklahoma, è intagliata in undi 4 ettari della P Bar Farms di Hydro, circa 100 km a ovest di Oklahoma City. Ilè stato creato in collaborazione con loAir and Space Museum, rinominato in onore dell’. Un satellite ha fotografato l’omaggio dalla sua orbita a 650 km di distanza., 88 anni, è originario di Weatherford. Tra le sue missioni, il comando del volo Apollo che si agganciò ad una capsula russa nel 1975. Fu il primo incontro tra astronauti americani e sovietici nello. L'articolo: ilneldi...