Sono Brian Clough | il più bravo allenatore d’Inghilterra

(Di sabato 22 settembre 2018) Il 20 settembre 2004 se ne andava l’che aveva fatto grandi le piccole: Derby e Nottingham. Controverso, presuntuoso e carismatico, è divenuto autentica leggenda di Stefano Ravaglia “Non credo di essere il migliord’Inghilterra”. E allora ti aspetti cheda Middlesborough, abbia avuto improvvisamente un attacco di umiltà. Ma come, proprio lui, presuntuoso, arrogante, sprezzante del pericolo. Bastava infatti fargli finire la frase: “…credo di essere solo il più”. La meravigliosa casa del football, soprattutto del football d’oltremanica dei padri fondatori, non si potrebbe reggere con una architrave fondamentale come l’che ha scolpito le sue iniziali con veemenza nella hall of fame calcistica di tutti i tempi. Proprio in questi giorni, il 20 settembre di quattordici anni ...