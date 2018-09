Sondaggi Ixè | Lega stacca i 5 stelle di 3 punti e mezzo | “Il Carroccio risucchia oltre il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 settembre 2018) Laha superato di 3l’alleato di governo del Movimento 5: il, secondo la rilevazione Ixè, ha infatti toccato la soglia del 31,2 per cento, mentre i 5sono fermi al 27,6. Sul fronte dell’opposizione, il Pd è al 18,2 per cento (stabile rispetto alle politiche di marzo, meno un punto percentuale circa rispetto a giugno) e Forza Italia cede “quasi un terzo del proprio elettorato” restando al 9%. La coalizione del centrodestra ottiene il 42,9 per cento dei consensi. Quindi ilsi conferma primo partito in Italia, come già evidenziato dagli ultimi(ad esempio Demos per Repubblica il 15 settembre scorso). Come spiegato dal cofondatore Ixè Roberto Weber all’Huffington post, “c’è una condizione di ottima salute per la, chead avere il più alto tasso di riconferma (quasi 90%) del ...