SOLDI A PD E LEGA/ Craxi e la legge che manca (ancora) : Il caso Parnasi ora coinvolge Pd e LEGA. Perché la politica continua ad aver bisogno di finanziamenti illeciti? Il governo sta tentando una risposta. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 06:02:00 GMT)LEGHISMI/ I 49 milioni da versare in 76 anni e la promessa tradita dal Governo, di S. LucianoMANOVRA/ I dettagli del patto LEGA-M5s che ci portano verso la Grecia, di S. Luciano

Inchiesta stadio di Roma : conferme di SOLDI versati da Parnasi a fondazioni vicine a Lega e Pd. Indagati i tesorieri : Si indaga su 400 mila euro di presunti contributi ai partiti: 250 mila alla Lega, 150mila al Pd. Riflettori puntati sull'associazione 'Più Voci' e la posizione del tesoriere leghista Centemero. ...

Parnasi - indagine su Bonifazi (Pd) e Centemero (Lega). Il sospetto dei pm : i SOLDI dell’imprenditore finiti ai partiti : I soldi versati dall’imprenditore Luca Parnasi, ai domiciliari per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma che ha coinvolto anche il consulente pentastellato Luca Lanzalone, rischiano di mettere nei guai i tesorieri del Pd, Francesco Bonifazi, e della Lega, Giulio Centemero. Il primo, in particolare, secondo il Corriere della Sera, è già indagato con l’accusa di finanziamento illecito. “Non ...

DI MAIO VS TRIA : “TROVI I SOLDI IN MANOVRA”/ Lega divisa : Giorgetti ‘zittisce’ M5s - Centinaio “Mef apra borsa” : Manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di MAIO-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con TRIA, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:40:00 GMT)

La Lega restituirà i SOLDI allo Stato in 76 anni di rate : ok dai giudici : La Lega saldera' il suo debito con lo Stato versando un po' alla volta i 49 milioni di euro dovuti in virtù dell'appropriazione indebita dei fondi del finanziamento pubblico ai partiti [VIDEO] ai tempi in particolare nel triennio 2008/2010 di Umberto Bossi segretario e Francesco Belsito tesoriere. Grazie a un'istanza della difesa accolta dalla Procura di Genova, le casse del Carroccio non saranno completamente svuotate su ordine dei giudici e ...

Arabia Saudita - Picchi risponde a Trenta : “Export di armi è legale - se cancellato perderemo SOLDI e posti di lavoro” : “Il processo autorizzativo italiano per l’export di materiali di difesa con l’Arabia Saudita è rigoroso e coinvolge pienamente il ministero della Difesa. Se cambia l’indirizzo politico, il governo sia consapevole di ogni conseguenza negativa occupazionale e commerciale“. Tradotto: la vendita di armi all’Arabia Saudita avviene nel pieno rispetto delle regole e in condivisione con il governo, interrompere gli accordi causerebbe ...

SOLDI LEGA - il vero motivo dell'accordo sui 49 milioni (in comode rate) : Al partito di Salvini è stato concesso dalla Procura di restituire 100mila euro ogni due mesi. Con la decisione di versare autonomamente quanto dovuto allo Stato, il vicepremier dovrebbe evitare intrusioni investigative nei conti del partito ma soprattutto in quelli delle associazioni e fondazioni Legate al suo cerchio magico Soldi della Lega: pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore " Esclusivo: caccia ai ...

[La polemica] Entro il 2025 metà dei lavori in mano ai robot ma Lega e M5s pensano solo a distribuire SOLDI ai propri elettori : ...che gli studiosi chiamano "la quarta rivoluzione industriale della storia" che nel giro di pochissimi anni cancellerà milioni di posto di lavoro cambiando radicalmente volto non solo all'economia ma ...

SOLDI della Lega - accordo con i pm : via 600mila euro l’anno Un caso lungo 10 anni : le tappe : accordo raggiunto per un prelievo graduale dei fondi dopo il sì alla confisca di 49 milioni. I Legali del Carroccio presentano ricorso in Cassazione contro il sequestro

Corvo nella Lega : 'SOLDI sospetti al partito' : 'Diecimila euro dal patron della Pata per favorire un progetto a Castiglione'. Carra e Dara: 'Tutto falso, faremo denuncia'