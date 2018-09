Softball | Super6 2018 | l’Italia è in finale! Alle 18 | 00 la sfida contro la Repubblica

Softball - Super6 2018 : l’Italia batte 9-1 la Grecia e aspetta Olanda-Repubblica Ceca : Ennessima vittoria, la quarta di fila, per la nazionale italiana di Softball nel Super6 2018, dopo la sconfitta all’esordio contro la Repubblica Ceca. Stavolta a farne le spese è stata la Grecia, battuta 9-1 per “manifesta”. La squadra azzurra formalizza, quindi, una vittoria abbastanza scontata sulla carta, per via del livello nettamente inferiore delle avversarie, che concludono il girone eliminatorio con 5 sconfitte su 5. Si ...

Softball - Super6 2018 : l’Italia asfalta la Russia 8-0. Finale ad un passo : Un’Italia magnifica si impone in soli 4 tempi e mezzo di gioco contro la Russia nel Super6 2018 di Softball. Le azzurre, dopo la doppia vittoria di ieri ai danni di Gran Bretagna e Olanda e quella di oggi, sono ad un passo dalla Finale per il primo posto. Incontro in discesa sin da subito, nonostante il turno di riposo concesso dal manager Enrico Obletter ad Amanda Fama. I primi due punti arrivano al primo inning con il fuoricampo di Erika ...

Softball - Super6 2018 : Italia cuore infinito - Olanda battuta in una sfida vietata ai deboli di cuore : Serviva una vittoria, una di quelle di enorme valore, e vittoria è stata. Ma non è una vittoria normale: quella dell’Italia di stasera si configura come una vera impresa, perché le cose per la nazionale del manager Enrico Obletter si erano messe davvero male. Sotto 2-3, a Hoofddorp, all’ultimo inning e con due out a carico, le azzurre hanno trovato in Marta Gasparotto la donna della provvidenza, prima che Rotondo si regali, a 18 ...

Softball - Super6 2018 : l’Italia si riscatta battendo la Gran Bretagna : Dopo la sconfitta di ieri all’esordio nel Super6 2018 contro la Repubblica Ceca per 2-3, le ragazze della nazionale italia di Softball conquistano la loro prima vittoria nel torneo senza troppi patemi con il risultato di 6-0 ai danni della Gran Bretagna. La partita si mette subito in discesa grazie al triplo di Amanda Fama che manda a punto Laura Vigna dalla prima base. Il raddoppio arriva al terzo inning, quando Fama realizza un altro ...