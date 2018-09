Skype | Microsoft e Amazon a lavoro per introdurre il supporto ad Alexa

surface-phone

: Ti sei dimenticato la password di Skype? Niente paura! Clicca qui: - MicrosoftAiuta : Ti sei dimenticato la password di Skype? Niente paura! Clicca qui: - il_trep : @disinformatico Update ufficiale di Chrome. Ma in realtà mi sembra di capire che c'è di mezzo Skype versione preced… - arocco1992 : Skype Preview: è possibile rispondere agli SMS ricevuti su Android da desktop Microsoft ha annunciato la distribu… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Dopo l’integrazione con Windows 10 e Xbox One,, l’assistente vocale sviluppato da, supporterà in tempi brevi anche il servizio di messaggistica istantaneo targato Redmond.ha infatti annunciato di stare collaborando attualmente conal fine di rendere disponibile entro e non oltre la fine di quest’anno ilda parte di, il chè significa poter effettuare chiamate o videochiamate utilizzando semplicemente i comandi vocali tramite i dispositivi Echo. Si tratta di una funzionalità simile, per non dire esattamente identica, a quella già implementata diverso tempo fa in Cortana e, nello specifico, per lo smart speaker Invoke prodotto da Harman Kardon. This is the next step in the collaboration betweenandto deliver delightful customer experiences through voice, which began with joining Cortana and. ...