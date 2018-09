Sky | Comcast offre 17 | 28 sterline per azione | Fox 15 | 67

Comcast supera Fox nell'offerta per Sky : la partita vale 29 - 7 miliardi di sterline : L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,67. Con la proposta del colosso della tv via cavo il valore di Sky arriva a 29,7 miliardi di sterline. È ...

Sky all’asta tra Fox e Comcast : il destino della pay tv si decide nel week end : Al termine dell'asta, che durerà 24 ore, il regolatore UK pubblicherà i risultati, rivelando le offerte. L'articolo Sky all’asta tra Fox e Comcast: il destino della pay tv si decide nel week end è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky all'asta : ComCast e Fox si sfideranno per 24 ore : Alla fine nella guerra tra Fox e ComCast scende in pista il Takeover Panel, l'autorità britannica che ha deciso di mettere Sky all'asta per 24 ore tra venerdì 21 e sabato 22 settembre.

Sky - Fox prende tempo. La battaglia con Comcast continua : Twenty-First Century Fox non demorde su Sky nonostante l'ultimo sgambetto di Comcast . Il colosso statunitense dei media ha presentato i documenti formali della sua ultima offerta per la pay tv ...

Comcast abbandona la corsa a Fox - ma avanti su Sky. : Comcast ammette la sconfitta. Il colosso della tv via cavo getta la spugna su Fox, concedendo la vittoria a Walt Disney: non perseguirà ulteriormente l'acquisizione degli asset della società di Rupert Murdoch, ma si concentrerà sull'offerta per Sky, per la quale è in corsa proprio contro Fox e Disney. Il passo indietro di Comcast, da subito apparsa svantaggiata rispetto a Topolino per Fox, arriva al termine di una ...

Fox : Comcast getta spugna - focus su Sky : ANSA, - NEW YORK, 19 LUG - Comcast getta la spugna su Fox. Il colosso della tv via cavo ''non intende perseguire ulteriormente l'acquisizione degli asset di Fox. Si concentrerà invece sull'offerta su ...