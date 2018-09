Sicurezza e migranti | ultimi ritocchi ai decreti Salvini punta al via libera del governo

Migranti e Sicurezza - decreto unico : Il Consiglio dei ministri di lunedì tratterà i temi sicurezza e immigrazione , come annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini . Ma i due decreti legge originari confluiranno in un unico ...

Salvini : “Con il decreto Sicurezza - i migranti non potranno più fare i furbetti” : Commentando l'imminente approvazione del decreto Sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia. Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo Paese. Penso che rispetti costituzione, buon senso, trattati e diritti umani".Continua a leggere

Manovra : Salvini - bene vertice; avanti con dl Sicurezza e migranti : 'Incontro utile, positivo, raccoglieremo alcune proposte e andiamo avanti spediti con i decreti sicurezza e immigrazione che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con il presidente Conte ...

Decreto migranti e Sicurezza - è tensione M5S-Lega. Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Immigrazione e dl Sicurezza : nuove tensioni nel governo. M5S chiede a Salvini un ripensamento sui migranti : nuove scintille tra Lega e Cinque Stelle. Stavolta a infiammare il clima all'interno dell'esecutivo è il dl migranti che dovrebbe approdare lunedì all'esame del Consiglio dei ministri . «Nessun ...

Lunedì CdM su migranti e Sicurezza : 12.46 Per l'assenza contemporanea del premier Conte e del vicepremier Di Maio, il CdM esaminerà Lunedì i decreti su sicurezza e immigrazione. Lo comunica una nota del Viminale in cui il ministro Salvini spiega: i due decreti "sono molto importanti. Non sarebbe stato corretto portarli in Cdm senza Conte e Di Maio. Così, per cortesia istituzionale, abbiamo convenuto di convocare il Consiglio dei Ministri Lunedì".

