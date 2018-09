Si schianta sul guardrail | muore a 48 anni Eros Cescatti

Napoli - si schianta in moto contro un palo : muore sul colpo a 42 anni : Una drammatica vicenda [VIDEO]si è consumata nella frazione di Faibano, a Camposano, piccolo comune della provincia di Napoli, dove un uomo di quarantadue anni, Antonio Gradito, ha perso la vita a causa di un incidente mentre viaggiava in sella alla sua moto. Un terribile schianto che non gli ha lasciato scampo e che gli ha stroncato la vita praticamente sul colpo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l'uomo aveva compiuto il suo ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia sale sull’ottovolante e schianta la Romania! Ora serve l’impresa con la Spagna : E’ ancora grande Italia a Leganes (Spagna), dove è in corso il Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile, la prima storica competizione continentale per le Nazionali “rosa” di futsal. Le azzurre guidate dal ct Francesca Salvatore hanno sommerso la Romania, sconfitta 8-2 nella seconda partita del gruppo 1, e hanno dato seguito alla vittoria per 6-1 nella prima sfida contro la Polonia. Ad attendere le ...

Contromano sulla Nettunense si schianta contro auto : muore 83enne - due feriti gravi : Incidente mortale su via Nettunense, al km 16, alle 15.30. Una donna anziana ha perso la vita dopo uno scontro frontale con la sua Ford Fiesta contro una Audi A4. L'anziana, una 83enne romana, con ...

Roma - si schianta con lo scooter sulla Colombo : in coma 29enne : Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato su via Cristoforo Colombo, all'altezza del chilometro 17.500 in zona Malafede. Il ragazzo di 29 anni è stato portato in ospedale in gravissime ...

Esce di strada con l'auto che si schianta contro un muretto : ragazzo morto sul colpo : Alessio Martina, 22enne di Volvera, è morto all'alba di oggi, domenica 26 agosto 2018, in un incidente stradale avvenuto poco distante da casa, sulla provinciale per Orbassano. Stava rientrando a casa ...

Auto si schianta contro un tir - morti padre e due figli/ Ultime notizie Caltanissetta : tragedia sulla 626 : Auto si schianta contro un tir, morti padre e due figli. Ultime notizie Caltanissetta: tragedia sulla statale 626. Forse una manovra sbagliata da parte dell'Automobile

Trieste : barca si schianta sulla costa a tutta velocità

Motoscafo "impazzito" si schianta sulla costa piena di bagnanti : tragedia sfiorata : Un Motoscafo si è schiantato contro il molo di Aurisina, davanti agli occhi increduli dei bagnanti che affollavano la...

Trieste - barca in fiamme si schianta sulla riva : panico tra i bagnanti : È piombato sulla costa di Trieste a tutta velocità. Una barca in fiamme, senza pilota a bordo, si è schiantato a riva a pochi metri dai bagnanti. Il motoscafo, dopo aver sfiorato altre imbarcazioni e creato il panico tra le persone che affollavano la spiaggia e soprattutto tra coloro che stavano facendo il bagno in mare, ha finito la sua corsa contro un muro.I fattiCome riporta Il Piccolo, secondo la ricostruzione dei soccorritori e il racconto ...

Motoscafo fantasma in fiamme - a tutta velocità tra i bagnanti prima di schiantarsi sulla spiaggia : Un Motoscafo in fiamme, senza pilota, è piombato sulla costa di Trieste, in velocità, sfiorando altre barche, zigazagando come impazzita tra le spiaggette della zona, tra il fuggi fuggi...

Trieste - come in un film d’azione. Uomo in mare e la barca senza pilota si schianta sulla costa : come nei film d’azione, l’Uomo, ustionato, si è lanciato in mare ma la pilotina in fiamme aveva azionato il comando di marcia per cui ha proceduto a velocità nelle acque del golfo di Trieste sfiorando altre barche, passando non distante dalle spiaggette della zona, per andare a schiantarsi contro la costa dopo aver compiuto un ampio cerchio, tra il fuggi fuggi generale. E’ accaduto poco prima delle 16 di sabato 18 ai ...

L’aereo si schianta sulla montagna - ore dopo dalle lamiere spunta un 12enne ancora vivo : Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, in una zona montagnosa e impervia, credevano di trovare solo cadaveri ma con grande sorpresa invece hanno scoperto che uno dei passeggeri a bordo del velivolo era ancora vivo: un 12nene ferito che è stato poi trasportato a valle.Continua a leggere

Aereo si schianta sul parcheggio del centro commerciale : 5 morti : Il velivolo, un piccolo Aereo da turismo, si ha perso improvvisamente quota durante il volo schiantandosi a terra nel parcheggio di un centro commerciale e a pochi metri dall'ingresso di un negozio. Fortunatamente a terra no vi era nessuno: le vittime erano tutti a bordo.Continua a leggere