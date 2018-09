Si apparta in un cespuglio per fare pipì e precipita in un burrone | l' allarme lanciato

ilgazzettino

: #lanuvio, si apparta in un cespuglio per fare pipì e precipita in un #burrone - Gazzettino : #lanuvio, si apparta in un cespuglio per fare pipì e precipita in un #burrone -

(Di sabato 22 settembre 2018) Si èto in unsu un piazzale per. Ma non si è accorto d trovarsi sull'orlo di un. Così un 50enne di Lanuvio si è probabilmente sporto troppo, ed èto per ...