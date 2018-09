SETTIMANA DELLA MODA Una roccaforte che non riesce a contagiare la città

Le gaffe di Toninelli e il santino di Conte Palazzo - vota il peggio della SETTIMANA : Il premier a Porta a Porta con l'immagine di Padre Pio e il ministro delle infrastrutture dal barbiere. E poi le cene del Pd, le merende di Salvini e il fungo di Trump. Scegliete la vostra dichiarazione preferita

Previsioni Meteo Europa - conferme sull’intenso fronte freddo della prossima SETTIMANA : shock termico eccezionale - addio estate [MAPPE] : 1/8 ...

Smog - a Napoli stop alle auto dal 1 ottobre in alcuni giorni della SETTIMANA : stop alle auto in città a partire dal prossimo 1 ottobre e fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana. È quanto stabilisce una delibera del Comune di Napoli, predisposta per il miglioramento ...

SETTIMANA DELLA moda Milano 2018 - giorno due : grande show da Re Giorgio (Armani) con Robbie Williams scatenato in gonna plissettata : La seconda giornata della fashion week milanese si è chiusa sulle note di “Angel” di Robbie Williams, cantata all’unisono dai 2300 invitati presenti all’aeroporto di Linate per il faraonico show di Emporio Armani. Re Giorgio ha trasformato in suo hangar in modo davvero scenografico, rendendolo il set perfetto per un concerto rock più che non per una sfilata. Appunto. Tanto più con un Robbie Williams scatenato a fare da mattatore sul palco in ...

SETTIMANA Nazionale della Dislessia : tutto pronto per la 3^ edizione : Conto alla rovescia per la terza edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si svolgerà quest’anno dal 1 al 7 ottobre. L’obiettivo dell’iniziativa, che racchiuderà più di 300 eventi su tutto il territorio Nazionale, è quello di informare e sensibilizzare sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Di seguito, il comunicato ufficiale dell’Associazione Italiana Dislessia. 3^ edizione Settimana ...

SETTIMANA DELLA moda Milano 2018 - report del primo giorno : da Byblos a Diesel - ma la regina è Alberta Ferretti : “Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi…”. Mancavano giusto “quelle calzette rosse” ai piedi di Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner e Kaia Gerber mentre sfilavano in passerella da Alberta Ferretti. La presentazione della sua collezione Primavera/Estate 2019 sarà una di quelle cose che sicuramente ci ricorderemo di questa Fashion Week milanese, anche solo per la scelta di mettere Lucio Battisti come colonna sonora assieme ad Hotel California ...

La SETTIMANA DELLA moda di Londra - bizzarra : Ma stavolta meno del solito, con gli abiti chic di Burberry e Victoria Beckham, e la prima collezione di Alexa Chung The post La Settimana della moda di Londra, bizzarra appeared first on Il Post.

Fifa 19 TOTW 1 : scopri la prima Squadra della SETTIMANA! : Con il rilascio mercoledì 19 settembre della Web App e del primo “Team of the Week” inizia oggi effettivamente la nuova stagione di Fifa Ultimate Team su Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 1, la prima Squadra della Settimana! Le card del TOTW 1 di Fifa 19 saranno disponibili nei pacchetti […] L'articolo Fifa 19 TOTW 1: scopri la prima Squadra della Settimana! proviene da I Migliori di Fifa.

Pagelle TV della SETTIMANA (10-16/09/2018). Promossi The Good Doctor e Venier. Bocciati Albano e il caos Monte : Mara Venier Promossi 9 a The Good Doctor. La serie tv di Rai1 è stata la rivelazione dell’estate ottenendo un successo davvero inaspettato per l’entità con cui si è manifestato. Merito di una storia chiara, lineare, che ha al centro un personaggio ben definito ma poco scontato. 8 a Mara Venier. La rediviva signora della domenica si riprende con impeto il suo territorio. Il risultato della prima puntata non determina l’andamento ...

Verona ‘sposa’ la SETTIMANA europea della sostenibilità : Nella settimana europea della mobilità sostenibile prende il via a Verona “Open d’autunno”, l’edizione 2018 della rassegna culturale aperta al pubblico promossa dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia, dedicata proprio al tema: “Veicoli e mobilita’ 4.0, la sfida della sostenibilità. Mezzi e infrastrutture tra storia e scenari futuribili”. Dalla mobilità elettrica di nuova generazione a ...

Promo Amazon della SETTIMANA : sconti speciali sui prodotti SanDisk - smartphone e videogames! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre offerte non dimenticatevi di aggiungere ai preferiti la nostra sezione Offerte e la sezione Coupon, ed inscrivetevi al nostro Canale Telegram per avere tutte le Promo in tempo reale! Ma ora basta perdere tempo e vediamo le ...

Pallavolo - ripresa ieri la preparazione della Millenium Brescia : in SETTIMANA previste due amichevoli : Uyba e Zanetti sono i prossimi allenamenti congiunti della Millenium Brescia. Mercoledì a Busto, Venerdì a Bergamo ripresa ieri la preparazione precampionato della Banca Valsabbina Millenium Brescia, che in settimana prenderà parte a un doppio test match. Le Leonesse proseguiranno con le sedute di sala pesi alla palestra Skyline di Montichiari e con gli allenamento tecnici al PalaGeorge, in vista del secondo allenamento congiunto ...

SETTIMANA Europea della Mobilità 2018 : utenti FlixBus sempre più green : In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2018, FlixBus rende noti alcuni dati sull’utilizzo degli autobus a lunga distanza in Europa, rilevanti sul piano della sostenibilità. Passeggeri europei sempre più responsabili: cresce l’attenzione all’intermodalità Secondo una ricerca interna svolta a livello internazionale, tre quarti degli utenti FlixBus raggiungono la propria fermata di partenza in modo responsabile: il 40% dei passeggeri ...

SETTIMANA DELLA moda Milano 2018 - dal 19 al 25 settembre al vita la settimana fashion : Gucci grande assente - mistero Dolce e Gabbana : Milano è in pieno fermento: i negozi del centro cambiano le vetrine, le impalcature che nascondono i cantieri si vestono con enormi pubblicità di scarpe o borse, e in metropolitana si scorgono sempre più giovani modelle (o aspiranti tali) che corrono da una parte all’altra della città per i casting. Manca pochissimo infatti all’inizio della settimana della moda, in programma dal 19 al 25 settembre, uno degli appuntamenti più importanti per il ...