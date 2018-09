Serie B | quarta giornata | colpaccio Verona | poker del Palermo

Serie BKT quarta giornata sconfitto all’Ezio Scida il Crotone da un buon Verona ora in vetta alla classifica : Crotone 1 Verona 2 Marcatori: Henderson 13°, Colombatto 56°, Firenze 79° Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo, Sampirisi, Marchizza, Faraoni, Rohden, Benali,

Serie B - risultati quarta giornata : 17.08 Con il colpo a Crotone, il Verona resta solo in vetta.Dopo 3 vittorie,il Cittadella cade a La Spezia.Salgono al terzo posto Palermo (Perugia travolto) e Pescara,che piega il Foggia.Rimonta Lecce BENEVENTO-SALERNITANA (ven) 4-0 CARPI-BRESCIA 1-1 CROTONE-HELLAS VERONA 1-2 LECCE-VENEZIA 2-1 PALERMO-PERUGIA 4-1 PESCARA-FOGGIA 1-0 SPEZIA-CITTADELLA 1-0 COSENZA-LIVORNO ...

VIDEO Cagliari-Milan 1-1 - gli highlights della quarta giornata di Serie A : Il Milan impatta sul campo del Cagliari per 1-1 nella quarta giornata della Serie A di calcio, grazie al primo gol in rossonero di Higuain nella ripresa, che risponde al vantaggio di Joao Pedro, siglato dopo pochi minuti della prima frazione. Rossoneri, con una partita in meno, a quota quattro, sardi con cinque punti in classifica. Di seguito le azioni salienti e le reti della sfida. I liked a @YouTube VIDEO https://t.co/6CJz3R4Tey CAGLIARI ...

I risultati della quarta giornata di Serie A : All'ora di pranzo la Roma ha pareggiato in casa contro il Chievo, alle 15 la Juventus ha battuto il Sassuolo con due gol di Cristiano Ronaldo The post I risultati della quarta giornata di Serie A appeared first on Il Post.

VIDEO Empoli-Lazio 0-1 - gli highlights della quarta giornata di Serie A : La Lazio espugna il campo dell’Empoli per 0-1 nella quarta giornata della Serie A di calcio, grazie alla marcatura, in avvio di ripresa, di Marco Parolo. Seconda vittoria col minimo scarto e con la porta inviolata per i biancocelesti, dopo la vittoria nel derby contro il Frosinone, mentre i toscani restano a quota quattro e non vanno in gol da due partite. Di seguito le azioni salienti e la rete della sfida. Empoli vs Lazio (0-1) – ...

VIDEO Serie A - gli highlights e i gol della quarta giornata. Le azioni salienti : Si sono giocate tre partite nel pomeriggio valide per la quarta giornata della Serie A 2018-2019. Spicca il successo della Juventus in casa contro il Sassuolo: 2-1 per i bianconeri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che è così riuscito a sbloccarsi nel nostro campionato. Il Genoa ha sconfitto il Bologna per 1-0 con la firma di Piatek. Pareggio per 1-1 tra Udinese e Torino, Meité ha risposto a de Paul. Di seguito i VIDEO con gli ...

Serie A - i risultati della quarta giornata : All'ora di pranzo la Roma ha pareggiato in casa contro il Chievo, alle 15 la Juventus ha battuto il Sassuolo con due gol di Cristiano Ronaldo The post Serie A, i risultati della quarta giornata appeared first on Il Post.

Serie A - le partite della quarta giornata : Nei tre anticipi del sabato l'Inter ha perso, Napoli e Sampdoria hanno vinto; oggi giocano Roma, Juventus, Lazio e Milan The post Serie A, le partite della quarta giornata appeared first on Il Post.

Serie A - i risultati in diretta LIVE della quarta giornata : le formazioni ufficiali : Gli arrivi allo stadio - Video Sky - Sky Sport HD video.sky.it Vedi il video 'Udinese-Torino: Zaza ancora in panca. Gli arrivi allo stadio' - Sky Sport HD 13:57 16 set FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: ...

Le partite della quarta giornata di Serie A : Nei tre anticipi del sabato l'Inter ha perso, Napoli e Sampdoria hanno vinto; oggi giocano Roma, Juventus, Lazio e Milan The post Le partite della quarta giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Serie A - calendario della quarta giornata con orari anticipi e posticipi : La quarta giornata di Serie A si giocherà oggi, domani e lunedì e il match-clou è Napoli-Fiorentina. Si partirà con l'anticipo di questo pomeriggio, Inter-Parma alle ore 15.00. Ricordiamo che le big italiane saranno impegnate durante la settimana nelle competizioni europee. Per seguire le partite bisognerà disporre sia di Sky che di Dazn ma grazie al contratto stipulato tra le due società sarà possibile usufruire di entrambe le piattaforme ad un ...

Serie A - tutte le quote dei match della quarta giornata di campionato : Dopo la pausa per la Nazionale torna la Serie A in compagnia delle Migliori quote di William Hill. Il bookmaker offre quote Maggiorate per il big match tra Napoli e Fiorentina Dopo la deludente parentesi azzurra torna in campo la Serie A con le Migliori quote nelle giornate di campionato di William Hill. Il bookmaker, inoltre, dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Icardi: stipendio 4.5 mln ...

Serie A - tutte le quote scommesse della quarta giornata : Inter-Parma , sabato ore 18:00 Dopo un avvio stentato i nerazzurri hanno conquistato a Bologna la prima vittoria stagionale , 3-0, e puntano a ripetersi in casa con il Parma, che fin qui ha raccolto ...

Serie A - le probabili formazioni della quarta giornata : le ultime del sabato : La Serie A torna in campo dopo la sosta. L'antipasto del sabato è ricchissimo: alle 15 l'Inter riceverà il Parma a San Siro; alle 18, la Fiorentina farà visita al Napoli al San Paolo; in serata, ...