Serie B | il Verona vince a Crotone

Serie B - quarta giornata : colpaccio Verona - poker del Palermo : in corso la quarta giornata di Serie B. Il colpaccio del Verona a Crotone permette ai veneti di restare da soli in vetta alla classifica, visto anche il k.o. del Cittadella sul campo dello Spezia dopo ...

Serie BKT quarta giornata sconfitto all’Ezio Scida il Crotone da un buon Verona ora in vetta alla classifica : Crotone 1 Verona 2 Marcatori: Henderson 13°, Colombatto 56°, Firenze 79° Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo, Sampirisi, Marchizza, Faraoni, Rohden, Benali,

Serie B - 4^ giornata : poker Palermo - colpo Verona a Crotone : Non sono mancate le emozioni nel pomeriggio di Serie B. Gran colpo del Verona, capace di vincere 2-1 in trasferta allo’ Scida’. Il Brescia del neo tecnico Corini raccoglie un punto a Carpi, mentre Pescara e Spezia battono di misura Foggia e Cittadella. Successo nel recupero del Lecce, che supera il Venezia grazie al gol di Palombi al 91esimo. Il Palermo, infine, travolge 4-1 in casa il Perugia. Carpi-Brescia 1-1 Frascatore aut. ...

Serie B : Verona-Carpi 4-1 : ANSA, - VERONA, 16 SET - Tutto facile per il Verona contro il Carpi. Tripletta di Pazzini in campo sin dal primo minuto complice l'infortunio di Di Carmine. Una bella prova del Verona che batte 4-1 un ...

Serie B - Hellas Verona-Carpi 4-1. Salernitana-Padova 3-0 : La domenica di Serie B si apre con due vittorie casalinghe. L'Hellas Verona dà continuità alla vittoria dell'ultimo turno battendo 4-1 il Carpi. Al Bentegodi, apre le marcature Laribi prima della ...

Serie B Verona-Carpi e Salernitana-Padova - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederle in tv : SALERNO - Terza giornata di campionato con due incontri in programma oggi alle ore 15. All'Arechi la Salernitana, reduce da due pareggi, ospita il Padova, che arriva da due sconfitte. Il Verona di ...

Calcio - Serie B : Cosenza-Verona 0-3 a tavolino : Cosenza-Verona finisce 0-3, ma a tavolino: è la decisione del giudice sportivo della Serie B in merito al match del 1 settembre, rinviato per impraticabilità del campo. "Letto il rapporto dell'arbitro ...

Serie B - Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino : il comunicato del giudice sportivo : Serie B, Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino, così ha deciso il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia in merito al caso del terreno di gioco del Marulla Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino, di seguito il comunicato ufficiale. “Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di ...